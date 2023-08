Politisk ordfører i K om baglandsuro: Jeg mærker en utålmodighed

Der har været uro i De Konservatives bagland den seneste tid i forbindelse med sagen om EP-medlem Pernille Weiss og utilfredshed med den generelle ledelse fra formand Søren Pape Poulsen.

Partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, siger, at hun mærker "en generel opbakning" fra medlemmerne i De Konservative til formanden.

Men, siger hun, "vi skal ikke være døve for kritik", og der er en ifølge hende forståelig utålmodighed blandt nogle medlemmer efter at få skabt en ny politisk fortælling.

- Jeg mærker en generel opbakning til Søren som partiformand hos vores partimedlemmer. Men jeg mærker også en utålmodighed, som naturligvis bunder i, at vi elsker Det Konservative Folkeparti, og at vi ønsker partiet det bedste.

- Vi ønsker at se partiet i en position, hvor vi kan formidle politik og levere konservative resultater og blandt andet folde ud, hvad den konservative fortælling er i 2023, og hvilke værdier der fylder hos os.

- Jeg oplever en stor opbakning til Søren, men selvfølgelig også en utålmodighed i forhold til, at vi jo alle sammen ønsker det bedste for partiet.

Mette Abildgaard pointerer, at det tager tid at udvikle en ny politisk fortælling, men at arbejdet er i fuld gang.

Spørgsmål: Men er det ikke uanset hvad alvorligt for en formand for et politisk parti, at der er nogle i baglandet, der siger, at de helst ser, at man fortsætter med en anden?

- Der er enkeltpersoner, der er ude at ytre sig nu. Man skal huske på, at vi er et parti med - sidst jeg tjekkede - flere end 12.000 medlemmer. Derfor tror jeg, man skal passe på med at gøre de få repræsentative for medlemmerne bredt i Det Konservative Folkeparti.

- Men vi skal ikke være for døve for kritik. Vi skal altid lytte til kritik, der bliver rejst, og det gør vi også i denne sag, siger Mette Abildgaard.

Samtidig pointerer hun, at hun er uenig i dele af kritikken fra tidligere folketingsmedlem og generalsekretær i De Konservative Peter Sterup, der onsdag meddelte, at han har meldt sig ud af partiet.

Også den tidligere formand Lars Barfoed har meldt sig ud på grund af en ledelse, der ifølge ham er uden konservativt kompas.

Søren Pape Poulsen har endnu kommenteret på uroen i baglandet.

