Politisk redaktør: Boligsag giver Vanopslagh ridser i lakken

Det ser skidt ud for Alex Vanopslagh, at han har forbrudt sig mod reglerne om dobbelt husførelse, og han derfor uberettiget har fået et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner.

Men rent politisk kommer sagen ikke til at skade Liberal Alliances (LA) formand og politiske leder voldsomt, vurderer Casper Dall, der er politisk redaktør hos Avisen Danmark.

- Den har ikke den helt store politiske betydning, fordi Alex Vanopslagh har valgt at lægge sig fladt ned ganske hurtigt og både frasige sig folketingslejligheden og lejligheden i Struer og nu er i gang med at få styr på, hvor han er registreret i folkeregisteret, siger han.

- Så Vanopslagh og LA har lavet en ganske hurtig krisehåndtering af denne sag, og derfor kommer den ikke til at få den store politiske betydning.

- Men det giver naturligvis altid nogle ridser i lakken, når man får den her type af sager som politiker.

- Især når man er en politiker, som meget gerne mener, at der kan spares en del i den offentlige sektor, og Alex Vanopslagh her uretmæssigt har fået tilskud, han ikke var berettiget til, siger Casper Dall.

Dagbladet Information kan onsdag fortælle, at Alex Vanopslagh siden juni 2020 har haft folkeregisteradresse i en lejlighed i Struer.

På grund af adressen i Jylland og sit arbejde i Folketinget har han også fået adgang til en lejlighed i København, som Folketinget har stillet til rådighed.

Det har givet Alex Vanopslagh et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner i dobbelt husførelse, som han nu mister.

- Da jeg fik din henvendelse, tog jeg kontakt til Struer Kommune og Folketingets jurister og fik der opklaret, at jeg altså ikke har overholdt reglerne i 2021, da jeg i det år har opholdt mig mere end 180 dage i folketingsboligen, skriver Alex Vanopslagh i en mail til Information.

Han har derfor opsagt sin lejlighed i Struer samt lejligheden i København, som Folketinget har stillet til rådighed for ham.

Casper Dall undrer sig primært over, at Alex Vanopslagh og Liberal Alliance ikke har haft styr på reglerne, når han har haft bolig to steder.

- Det kan give et indtryk af, at man ikke helt har styr på penalhuset og måske er lidt sjusket.

- Det er ikke det, man som vælger oftest ønsker, at det er den type af politikere, der skal lede landet og slet ikke med den typer af kriser, vi har været igennem de seneste år, men også står med i de kommende år.

- På den måde giver det nogle ridser i lakken hos Alex Vanopslagh, siger Casper Dall.

/ritzau/