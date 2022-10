Politisk redaktør: Hvis Findsen taler sandt, er skandalen for stor til valget

Udgivelsen kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt for de borgerlige partier. Som et lyn fra en klar himmel sendte tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen torsdag formiddag bogen "Spionchefen – erindringer fra celle 18" på gaden. Godt og vel to uger før folketingsvalget.

Den er skrevet i samarbejde med journalist Mette Mayli Albæk fra Jyllands-Posten, og den indeholder erindringer fra Findsens hidtidige karriere i justits- og efterretningsvæsenet gennem 30 år – foruden en grundig beskrivelse af, hvordan det er at få væltet sin hverdag fuldstændigt omkuld og blive fængslet i mange uger for forbrydelser, man ikke havde nogen anelse om at have begået.