Politisk redaktør: Valget er en enorm rystelse i regeringens fundament. Kan den overleve det?

Europa-Parlamentsvalget gav Venstre ny styrke til at kræve borgerlige fodaftryk i regeringen, mens SF's succes omvendt presser Socialdemokratiet til at svinge længere mod venstre. Den spænding kan hurtigt komme til at true regeringens eksistens