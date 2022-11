Politisk redaktør: Valget kan blive afgjort af få stemmer

Mobilisering på valgdagen bliver ifølge politisk redaktør afgørende for, om rød blok kan mønstre et flertal.

Valgaftenen kan ende som en ægte neglebider. Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter.

Målingen giver den røde blok 86 mandater, og med tre forventede røde nordatlantiske mandater mangler blokken blot ét mandat for flertal.

Det betyder ifølge politisk redaktør på Avisen Danmark Casper Dall, at valget kan blive afgjort af ganske få stemmer.

- Det er meget, meget få stemmer, der reelt skal flyttes, før der er mulighed for et rent rødt flertal, siger han.

- Selv om Mette Frederiksen siger, at hun vil afsøge muligheden for en bred regering, så vil hun gerne have mulighed for at gå tilbage til rød blok og sige, at den brede regering ikke var mulig og så efterfølgende finde ud af noget indenfor den røde blok, siger Casper Dall.

Mette Frederiksen ytrede første gang ønske om et samarbejde henover midten ved valgudskrivelsen den 5. oktober. Et ønske de blå partier flere gange blankt har afvist.

Derimod er både De Radikale og Moderaterne varme på ideen om en bred regering.

- Når kun Sofie Carsten Nielsen og Lars Løkke Rasmussen vil være med på Socialdemokratiets idé om en bred regering, så er der langt til et flertal, påpeger Casper Dall.

Med henholdsvis 43 mandater til Socialdemokratiet, 8 mandater til De Radikale og 15 mandater til Moderaterne i den seneste måling fra Voxmeter, bliver det svært at tælle til 90 mandater.

- Efter et par dronningerunder kunne det meget vel ende med, at de finder ud af at danne regering indenfor den røde blok. Særligt, hvis det kan lykkes de røde partier at mobilisere vælgere i løbet af valgdagen.

- Valget kan blive afgjort af meget få stemmer. Det betyder, at mobilisering på valgdagen kan blive afgørende, siger Casper Dall.

Gennem valgkampen har både Alternativet og Dansk Folkeparti danset med spærregrænsen på to procent.

I den nyeste meningsmåling lægger partierne med 3,6 procent af stemmerne til Alternativet og 2,9 procent til Dansk Folkeparti med komfortabel afstand til spærregrænsen.

Det kan betyde, at hele 12 partier vil opnå valg, hvilket tangerer rekorden på 11 indvalgte partier i 1977.

Det kan ifølge Casper Dall skabte parlamentariske udfordringer i den kommende folketingsperiode.

- Der kommer til at være ganske mange partier, som har nogenlunde den samme størrelse. Kun Socialdemokratiet har en størrelse, hvor de for alvor kan sætte sig igennem.

- Der vil komme til at skulle laves mange kompromiser, og det kan blive svært for partierne at nå til enighed, forudser han.

Voxmeters måling er baseret på telefoninterview med 4577 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

Normalt spørger man kun omkring 1000 personer i den slags målinger. Derfor er usikkerheden ved den nyeste måling mindre end normalt.

/ritzau/