Politisk regnbuefest folder sig ud i København og Malmø

I de næste dage vil Øresundsbroen lyse op i regnbuens farver, og grupper af LGBT+-personer vil gå i Københavns gader for at mødes i Fælledparken.

Det kulminerer i Pride-paraden i København, som afslutter den internationale begivenhed WorldPride. København og Malmø er værterne i år.

WorldPride holdes for første gang sammen med EuroGames, som er en international sportsbegivenhed for LGBT+-personer.

EuroGames bliver afholdt hvert år, og WorldPride hver andet år.

Men der er andre årsager til, at WorldPride er anderledes end normalt.

Paraden starter i år seks forskellige steder i København og er kun åben for grupper.

WorldPride foregår fra 12. til 22 august. Det starter med en åbningsparade i Malmø.

En stor del af festen i København foregår på Rådhuspladsen og i Fælledparken. Her vil være barer og madsteder. Begivenhederne vises på storskærm og livestream.

Kronprinsesse Mary er protektor for Copenhagen 2021. Det er fællesnavnet for WorldPride og EuroGames.

Kronprinsessen vil tale under den menneskerettighedskonference, som bliver afholdt den 17-19 august.

LGBT+ Danmark arrangerer flere workshops og debatter under Pride. Det fortæller sekretariatschef, Susanne Branner Jespersen. Hun fortæller, at der er et kæmpe momentum.

- For os er det virkelig en god mulighed for at sætte fokus på de mærkesager, vi har, både politisk, men også i den brede offentlighed, siger hun.

Organisationens events bliver holdt i samarbejde med deres partnere i Nord- og Østafrika.

- Hele det internationale fokus – til forskel fra andre Prides – har prominens i år, som vi har grebet, fortæller Susanne Branner Jespersen.

Hun oplever, at det snarere er det sociale end organisationens arbejde, der er blevet påvirket af coronapandemien.

På storskærmene kan man følge med i åbningsceremonien for EuroGames den 18. august. Aftenen efter er der koncert med talenter fra LGBT+-miljøet, og den 20. august er der dragshow.

2000 LGBT+-atleter fra mere end 50 lande kommer til at deltage til EuroGames.

Der er også koncert ved afslutningsceremonien for den store politiske, sportslige og festlige begivenhed 21. august.

