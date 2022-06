Politisk utroskab belønnes af både partier og vælgere

Der gik ikke engang en måned, fra Isabella Arendt smækkede med døren til Kristendemokraterne, til hun havde købt et medlemskort hos De Konservative og var blevet opstillet som folketingskandidat til det kommende valg.

Hendes begrundelse for ikke at fortsætte hos Kristendemokraterne var, at der var blevet længere og længere mellem, at hun var glad for at gå på arbejde som partiformand. Det ubesvarede spørgsmål er fortsat, hvorfor det fik hende til at melde sig helt ud af sit parti gennem 13 år, i stedet for blot at forlade den betroede tillidspost.