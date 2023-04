Politisk vaklen får flere til at søge seniorpension

Det er populært at søge om seniorpension i et håb om at kunne forlade arbejdsmarkedet tidligere.

Antallet af ansøgere til tilbagetrækningsordningen sætter ny rekord, viser tal fra Seniorpensionsenheden under ATP.

I løbet af de første tre måneder af i år har 4646 personer søgt, hvilket er 1046 flere end i de samme måneder i 2022 og 1177 flere end i de tre første måneder af 2021.

Det svarer til en stigning på mellem 25 og 30 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge professor ved Aalborg Universitet Per H. Jensen er stigningen ingen tilfældighed.

Den skyldes den usikkerhed, som regeringen har skabt om både senior- og Arne-pensionen, vurderer han.

- Alle de diskurser, der er om tilbagetrækningsordningerne, giver usikkerhed. Folk tænker, at der er bedre at søge nu, end at risikere at seniorpensionen måske ikke er der om et halvt år, siger Per H. Jensen til Ritzau.

Seniorpensionen, som blev indført i 2020, står i regeringsgrundlaget for SMV-regeringen til at blive afskaffet i sin nuværende form.

I stedet skal den lægges sammen med Arne-pensionen til en Arne-plusordning, hvilket vil betyde, at Arne-pensionen sættes op til omkring 15.000 kroner om måneden.

Til gengæld afskaffes seniorpensionen, som giver op til 19.700 om måneden, og som samtidig har den fordel, at den kan tildeles tre år tidligere end den forbedrede Arne-ordning.

Debatten om seniorpensionen tog dog i denne uge en ny drejning, da statsminister Mette Frederiksen (S) i spørgetimen tirsdag åbnede for andre muligheder end en forringelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg lytter mig til, at der her i Folketinget ikke er opbakning til det. Derfor overvejer vi også i regeringen, hvad det næste skridt så er på det her, dshfr hun.

Også fagforbundet FOA mærker, at interessen for seniorpensionen vokser. Især blandt pædagogmedhjælpere og ansatte inden for social- og sundhedsområdet, siger forbundssekretær Maria Klingsholm.

- Medlemmerne er utrygge ved, om ordningen fortsætter, om den forringes, eller om der kommer nye regler for, hvor mange år før man kan trække sig tilbage.

- Nogle kan have tænkt, at de ville søge på et senere tidspunkt, men gør det nu på grund af usikkerheden, siger Maria Klingsholm.

- Det kan være medlemmer, som - selv om de har været mange år på arbejdsmarkedet - ikke opfylder kravene til tidlig pension (Arne-pension, red.)

/ritzau/