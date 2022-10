I nat fløj der kamikazedroner over Ukraines hovedstad Kiev. Hele ni eksplosioner blev der meldt om tidligt mandag morgen, og det har indtil videre kostet 19 mennesker livet og såret 105. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Kamikazedronerne blev fremstillet i Iran, og derfor bør der indføres målrettede sanktioner mod Iran, udtaler udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) ifølge ritzau her til morgen. Han er lige nu til et møde for EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg.



Det skal handle mere om Iran senere i dagens morgensamling, hvor vi skal forbi en fængselsbrand i den iranske hovedstad. Morgensamling besøger også den danske valgkamp, demonstrationer i Bratislava og Femern bælt, hvor der er fundet en dybdehavsbombe fra Anden Verdenskrig. Velkommen til.

Røgen stiger fra bygninger i Kiev efter droneangrebet natten til mandag. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Ritzau Scanpix

Politiske kommentatorer dømmer Pape ude

I går aftes var der statsministerkandidats-debat i bedste sendetid, og de politiske kommentatorer sad her til morgen klar. Både hos Jyllandsposten, Berlingske og Politiken mener analytikerne, at Pape er så godt som ude af kampen om statsministerposten, som nu i stedet er mellem Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V), skriver DR.



I statsministerkandidat-debatten blev der talt skattelettelser, en flyafgift på 13 kroner for indenrigsflyvninger samt drøftet en ny CO2-afgift på landbruget, som regeringen og et bredt flertal søndag meddelte, at de vil indføre.



Sikkerhedspolitik blev også nævnt, men det var langt fra et hovedtema. Det burde det ellers være, skriver Udenrigskommentator Jens Worning i en politisk analyse i dagens Kristeligt Dagblad.

Enhedslisten åbner for hurtig undersøgelse

Vi bliver i dansk politik, hvor Enhedslisten har åbnet for at samarbejde med blå blok om at fremskynde en hurtigere undersøgelse af FE-sagen, skriver DR.



Regeringen er også åben overfor en undersøgelse, men først når retssagen mod Findsen er overstået - og det kan tage flere år. Men Enhedslisten vil altså "kigge på det" efter valget. Det skyldes, at det er "rigtigt, rigtigt vigtigt at få genoprettet tilliden" siger Mai Villadsen til DR.



Sagen om de videregivne statshemmeligheder tog en ny drejning i forrige uge, da Lars Findsen udgav en ny bog, hvori han kritiserede forløbet på det kraftigste - blandt andet skrev han, at hjemsendelsen af ham var politisk motiveret, og at PET ville lave en ulovlig særaftale med ham. Bliv klogere på sagen her.

Iransk fængsel i brand

Morgensamling skal videre til Iran, hvor det mildest talt står ringe til med tilliden til systemet. Lørdag opstod der brand i det berygtede Evin-fængsel i hovedstaden Teheran, hvor flere politiske fanger sidder, og hvor mange af dem, der er blevet anholdt i de seneste ugers demonstrationer, også er blevet ført til.



Officielle tal viser, at fire er døde og mindst 61 er sårede - men det reelle tal kan være højere, skriver den britiske avis The Guardian. Ifølge avisen har de iranske myndigheder udtalt, at branden startede i et værksted, men mange iranere mistænker, at branden var påsat af myndighederne.



Demonstrationerne er i gang for femte uge og over 200 er døde i forbindelse med dem. De sker alt sammen i kølvandet på en 22-årig kvindes død. Mahsa Amini mistede i september livet efter at være blevet anholdt af landets moralske politi for ikke at bære sit tørklæde korrekt.

Demonstrationer i Bratislava efter drab

Slovakiets præsident Zuzana Caputova sammen med ejeren af baren, hvor skyderiet fandt sted Foto: Radovan Stoklasa/Reuters/Ritzau Scanpix

Ingen høreskader til marsvin ved bombesprægning

I eftermiddag bliver der sprængt en bombe i Femern bælt. Ja, du læste rigtigt. Der er tale om en 125 kilo tung dybvandsbombe fra Anden verdenskrig, der er blevet fundet på havbunden under undersøgelserne til den nye Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland, skriver TV2.



Når den kontrollerede sprængning finder sted senere i dag, bliver det med nye metoder for at beskytte dyrelivet. Der bliver nemlig sendt lyde ud i området, der skal forhindre, at marsvin og sæler kommer til området, fortæller teknisk direktør fra Femern A/S Jens Ole Kaslund til Ritzau. Der er desuden lavet et boblegardin til at dæmpe lyden, så dyrene ikke får høreskader.