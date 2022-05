Pollensæsonen er forstærket og forlænget de sidste ti år

Nyseanfald, kløende, røde øjne og hovedpine.

Over en million danskere lider af pollenallergi. For dem kan ovenstående symptomer være blevet en større del af hverdagen de seneste ti år.

Pollensæsonen er de sidste ti år således blevet forlænget og forstærket.

Nye tal fra Astma-Allergi Danmarks pollenkalender, som baserer sig på perioden 2011-2020, viser, at pollensæsonen for alle typer pollen er trukket ud. Og at pollenmængderne er øget de seneste ti år, når man sammenligner med tal fra 1985-2009.

For eksempelvis hassel begynder sæsonen 25 dage før og varer 21 dage længere end i den sammenlignede periode. Sæsonen for græspollen er blevet 18 dage længere.

Der er 66 procent mere hasselpollen end i den gamle periode. Og 82 procent mere ellepollen, viser tallene.

Optællingerne har været ens alle år, hvorfor tallene kan sammenlignes.

Udviklingen betyder formodentlig, at flere vil reagerer på deres allergi. Og allergikerer får kraftigere symptomer. Det vurderer Lene Heise Garvey, næstformand i Dansk Selskab for Allergologi, over for Politiken.

- Det går kun den forkerte vej for pollenallergikerne. Vi ved ikke, præcis hvorfor folk får pollenallergi, men ved, at det er arveligt, og at man for at blive allergisk skal udsættes for det, man er disponeret for. Så jo mere pollen og jo længere, jo flere vil få symptomer, siger hun.

Udviklingen i de danske tal ligner til forveksling den udvikling, der har været målt i USA. Det fortæller en amerikansk professor til Politiken, som har undersøgt baggrunden for udviklingen.

Professoren anslår, at de stigende pollenniveauer blandt andet skyldes klimaforandringerne.

Reagerer man på pollen, er det ifølge Lene Heise Garvey vigtigt ikke at ignorere symptomerne.

Langt de fleste pollenallergikerer får det bedre, hvis de tager medicin.

