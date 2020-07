Pompeo og Kofod skal rede tråde ud efter virak om Grønland

Det slog skår i det vigtige samarbejde i Arktis, at USA ville købe Grønland. De skal lappes, vurderer ekspert.

Når USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, (S) og repræsentanter for Grønland og Færøerne onsdag mødes, skal der lappes på forholdet.

Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet med speciale i Arktis Jon Rahbek-Clemmensen.

- Jeg tror, at formålet med samtalen er at vende lidt mere tilbage til normalen. Altså det forhold, der var, før USA foreslog at købe Grønland.

- Man har fra USA's side nok indset, at det var lidt en fejl. Så man vil bruge dette her møde til at tale om de fælles interesser, man har, og afklare nogle af de spørgsmål, der udestår, siger han.

Danmark, Grønland og USA har siden 2. verdenskrig haft et tæt samarbejde om Grønland, der er strategisk vigtig i Arktis. Arktis har været og er geopolitisk afgørende.

Sidste sommer gik der dog skår i samarbejdet, da USA's præsident, Donald Trump, luftede tanker om at købe Grønland af Danmark.

Det blev skarpt afvist af statsmister Mette Frederiksen (S), der kaldte det en absurd diskussion, at Grønland skulle være noget, som Danmark kunne sælge.

Hendes udmelding fik Donald Trump til at aflyse et planlagt besøg og kalde Mette Frederiksens udtalelser for "nasty" (ulækre, red.).

- Jeg tror, at amerikanerne gerne vil væk fra hele dette her købstilbud. De vil gerne tilbage til et forhold, hvor de tre lande kan samarbejde om de ting, der er i USA's egen sikkerhedspolitiske interesse, siger Jon Rahbek-Clemmensen.

Samtidig er der en vis form for stabilitet i området. USA er ved at styrke sin position, og hverken Rusland eller Kina har været aktive i et stykke tid.

Det kan dog ændre sig, hvis USA går markant ind i Arktis. Og netop det kan være et fokuspunkt onsdag, siger Jon Rahbek-Clemmensen.

- Der kan være en frygt for, at det kan provokere en modreaktion. Det kan være noget af det, Danmark, Grønland og Færøerne gerne vil diskutere.

- Fra dansk side vil det være en fordel, hvis amerikanerne ikke farer for hårdt frem, siger han.

Han understreger dog, at det med den nuværende regering i USA kan være svært at sige, hvad der kommer til at ske.

- Med denne her amerikanske regering ved man aldrig helt, hvad de har tænkt sig. De handler en gang i mellem i øst og vest, så det er svært at bliver klog på, hvad der sker, siger lektoren.

