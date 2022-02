Pop-digt fra antikken ændrer vores forståelse af græsk digterkunst

Det samme 1800 år gamle digt er fundet på 20 ædelsten, graffiti og medaljoner. Digtet viser, at grækerne ikke kun har digtet som Homer, men også været mere poppede

Fire græske verselinjer indgraveret på både ædelsten og et stykke oldtids-graffiti giver et nyt indblik i den måde, man har skrevet poesi på i oldtiden. Det korte digt er meget melodisk og kan på grund af sin rytme ligefrem synges over en række kendte pop- og og rocknumre fra det 20. århundrede, deriblandt Chuck Berrys “Johnny B. Goode”.