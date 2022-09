Popsanger gik på knæ for Dronningen og erklærede sin kærlighed 

I sin optræden, iført et hvidt jakkesæt og en med rose i brystlommen, stillede Malte Ebert, tidligere kendt som Gulddreng, et kontroversielt spørgsmål til Dronningen i forbindelse med fejringen af hendes 50-årsjubilæum, som blev vist i søndags på TV 2.

Den 28-årige vejlenser spurgte i sin sang Dronningen: “Vil De lade mig kalde Dem for du?”. Dét spørgsmål er også navnet på singlen, der udkommer i dag. Men Malte Ebert stoppede ikke dér. Han spurgte også: “Må jeg kalde Dem for baby?”

Inspirationen til sangens titel refererer formentlig til dengang, en journalist kom til at tiltale Dronningen som ‘du’, hvorefter hun irrettesatte journalisten med ordene “Jeg tror ikke, at vi har gået i skole sammen.”

Gennem klavermusik og kærlighed fortalte Malte Ebert, hvordan han allerede som syvårig beundrede Dronningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Første gang, jeg så Dem, var jeg syv år, klistret til skærmen, det var nytår. Deres tale var så smuk.”

Her anede sangeren dog en smule skepsis fra Dronningen. Det fortæller han til Berlingske.

“Hun sad i starten og skulle lige lure, ‘hvad er det her for noget’, og så kunne jeg se, at hun begyndte at smile mere og mere.”

Det skeptiske blik afholdt dog ikke Malte Ebert fra at gå endnu længere med den humoristiske strofe: “Jeg har hørt De ryger Kings, jeg kunne være Deres prins”.

Han var heller ikke bange for at stikke kærligt til Dronningen med det omdiskuterede dansk-kinesiske pandadiplomati. “Min kærlighed er stor ligesom Asien. Vi kunne tage derhen, bruge hele af apanagen, på en panda eller to”.

Det frembragte et smil på læben hos Kronprinsen.

Malte Ebert har udtalt til Berlingske, at det handlede om at finde balancen mellem at være sjov og samtidig udvise respekt overfor dronningen og hendes virke.

“Der var selvfølgelig noget på spil, for jeg havde ikke lyst til, at det skulle være at lave sjov med hende. Jeg følte helt klart, at det var lige så meget at lave sjov med mig selv og gå op og spille den rolle og være fuldstændig forelsket i Dronningen,” fortæller han til Berlingske.

I sangen hylder han også vores kreative dronning, der som ung prinsesse lavede illustrationer til J. R. R. Tolkiens “Ringenes Herre” under pseudonymet Ingahild Grathmer.

“De elsker Ringenes Herre, men hvad med Frodo her. Der vil gå hele vejen til Mordor for at få et glimt af Daisy”.

Til sidst går han på knæ og forærer Dronningen en rose, der tager imod den med et smil.

På de sociale medier virker det til, at folk har taget imod den grænsesøgende gestus med et smil.

En bruger på Twitter skriver blandt andet:

“Det er genialt det der! Stik manden et ridderkors.”

En anden bruger skriver også:

“Malte Ebert har lige leveret en sang, som vil blive talt meget om i morgen.

Er du sunshine, hvor er han bare den største konge i det lokale!”

Tilbage står det store spørgsmål: Må Malte Ebert kalde Dronningen for “du?”

Til TV2 udtaler han:

“Det ved jeg ikke. Hun gav jo et lille nik, men jeg må vente og høre, om vi er blevet dus.”, siger Malte Ebert og tilføjer:

“Det tænker jeg, vi er."