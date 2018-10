Populær partiformand trækker sig fra grønlandsk politik

Formand Sara Olsvig fra det store oppositionsparti Inuit Ataqatigiit trækker sig i protest.

Sara Olsvig trækker sig som formand for det næststørste parti i Grønland, Inuit Ataqatigiit (IA), og forlader politik. Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Hun fik flest personlige stemmer ved valget tidligere på året.

- Beslutningen er kommet gradvist og har været undervejs i et stykke tid. Det er blevet stadig klarere for mig, at arbejdet i det nuværende politiske klima ikke stemmer overens med min integritet, siger Sara Olsvig til Sermitsiaq.

Det dårlige klima hæmmer og modvirker det politiske arbejde, mener hun, og understreger at beslutningen ikke har noget at gøre med interne forhold i IA.

Grønlandsk politik har været kriseramt siden valget i april. Efter konstitueringen skred et af de fire koalitionspartier, og krisen brød ud.

Regeringsleder Kim Kielsen fra det socialdemokratiske Siumut måtte finde et nyt flertal.

Men Sara Olsvig takkede nej tak til at gå med i regering, da hun fik tilbuddet fra landsstyreformanden. Det samme gjorde Demokraterne.

Der blev siden dannet en mindretalsregering bestående af Siumut samt Attasut og enmandspartiet Nunatta Qitornai.

Koalitionen har 13 af landstingets 31 mandater. Den baserer sig på Demokraterne, som med sine seks mandater er parlamentarisk grundlag.

Grønlandsk politiet er præget af en "alle mod alle"-mentalitet, lyder det fra Sara Olsvig.

Efter få måneder med intern uro i regeringen valgte Partii Naleraq 9. september at træde ud af koalitionen.

Det skete i protest over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom til øen med 700 danske millioner og låneoptioner på flere til den vitale udbygning af Grønlands lufthavne.

Aftalen stred mod Partii Naleraqs ønske om øget uafhængighed.

Også Sara Olsvig peger på emnet som værende dråben, der fik bægeret til at flyde over.

- Arbejdet med denne væsentlige lov har været præget af, at os der har stillet uddybende og kritiske spørgsmål, får skudt i skoen, at vi forsinker processen og spørger for meget.

- Senest kom dette til udtryk ved, at et ønske om samråd omkring mulige amerikanske investeringer i Ilulissat lufthavn er afvist af flertallet.

- Denne sag er et eksempel på, at de grundige, politiske overvejelser og drøftelser, der bør finde sted i udvalgslokalerne imellem partier og imellem Naalakkersuisut og Inatsisartut, viger til fordel for partipolitik og magtkampe, siger hun til Sermitsiaq.

/ritzau/