Populær Pia Olsen Dyhr hilser på højlydt børneflok foran valgsted

SF-formand Pia Olsen Dyhr er optaget af at gøre meget mere for børn og unges trivsel, og det vil hun fortsat gøre, når valget er overstået.

Det siger hun foran valgstedet på Skolen i Sydhavnen i København, hvor hun har stemt på sig selv.

Her bliver hun omringet af en højlydt børneflok, der alle vil hilse på den populære partiformand.

- Vi er opsatte på at fortsætte en ambitiøs klimapolitik, og så skal vi gøre meget mere for børn og unges trivsel.

- Børn og unge skal have mere indflydelse, siger partiformanden, der med det samme bliver mødt af jubel fra de fremmødte børn og unge.

Formanden kan ikke se for sig, at hendes parti ender i en regering med hverken Venstre eller De Konservative.

Heller ikke selv om det er den eneste mulighed, som byder sig efter folketingsvalget.

- De Konservative går eksempelvis til valg på at afskaffe minimumsnormeringer. Jeg har meget svært ved at se, at vi skal i regering sammen, lyder det.

SF har under hele valgkampen peget på Mette Frederiksen (S) som ny statsminister, og det krav afviger partiet ikke fra på valgdagen.

- SF har sagt det meget klart. Vi støtter Mette Frederiksen som statsminister, og så kommer vi til at holde hende i ørerne, siger formanden med henvisning til statsministerens ønske om et regeringssamarbejde hen over midten.

Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at drømmescenariet for partiet er en regering bestående af SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og De Radikale.

SF går blandt andet til valg på minimumsnormeringer i institutioner, en bindende biodiversitetslov, og så er de imod regeringens plan om at oprette et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda.

Partiet fik 7,7 procent af stemmerne ved det seneste Folketingsvalg i 2019. I den seneste Voxmeter-måling står partiet til 9,7 procent.

/ritzau/