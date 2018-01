Populære piller forstyrrer mænds hormoner

De smertestillede piller ibuprofen kan skade unge mænds produktion testosteron. Det er vigtigt at huske, at håndkøbsmedicin har både virkninger og bivirkninger.

Bare 14 dage på håndkøbsmedicinen ibuprofen kan skade produktionen af det mandlige kønshormon testosteron i testiklerne.

Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Ifølge ny dansk-fransk forskning kan gigtpillen føre til, at unge mænds hormonbalance minder om den, der typisk ses hos ældre mænd. Forskningen er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PNAS.

- For mænd er det vigtigt, at testosteronniveauet ligger på et stabilt niveau. Ibuprofen lægger en alvorlig dæmper på mænds testosteron, så hjernen er nødt til at sætte ind, siger David Møbjerg Kristensen, seniorforsker på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet, der er en af hovedkræfterne bag studiet.