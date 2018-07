Populært havnebad i København lukker på grund af rotter

Der er dårligt nyt for svømmere, der ynder at dyppe sig i Sluseholmen Havnebad. Her har man fundet rotter.

Københavnere, der søger mod vandet for at køle ned i det ualmindeligt varme sommervejr, skal gå en bue uden om Sluseholmen.

Skadedyrsenheden og Center for Miljøbeskyttelse i København har lukket Havnebadet Sluseholmen i den sydvestlige del af København på grund af rotter.

Det skriver havnebadet på Facebook tirsdag aften. Der oplyses intet om, hvornår havnebadet åbner igen.

Det fremgår af opslaget på Facebook, at man lukker badet, fordi det vurderes, at rotter kan være bærere af smitsomme sygdomme.

Københavnere henvises i stedet til Havnebadet Fisketorvet og Bavnehøj Friluftsbad.

Det er kun fire dage siden, at et andet havnebad blev lukket af samme årsag.

Det gjaldt havnebadet i Aalborg, der ifølge Nordjyske lukkede, fordi der blev fanget to rotter i en fælde.

Kommunen påbegyndte herefter rottebekæmpelsen og kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen anbefalede, at man lukkede havnebadet af hensyn til gæsternes sikkerhed.

Siden er jagten på rotterne gået ind i Aalborg, hvor meldingen er, at havnebadet først genåbner, når alle rotter er slået ihjel.

Tina Dalsgaard Jensen er miljøsagsbehandler i miljø- og energiforvaltningen hos Aalborg Kommune. Hun sagde mandag til Aalborg:nu, at man er gået i gang med bekæmpelsen af rotterne:

- Vi har allerede på nuværende tidspunkt fanget otte rotteunger, og der skal nok blive fanget endnu flere hen ad vejen.

/ritzau/