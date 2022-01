PORTRÆT: Åbenmundet ny V-gruppeformand er havnet i problemer flere gange

Så sent som i sidste uge måtte Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, sætte partiets minkordfører, Thomas Danielsen, på plads.

Uanset hvad Minkkommissionen kommer frem til, vil der være belæg for en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S), mener Thomas Danielsen. Men det er ikke Venstres holdning, har Løhde slået fast.

Og det er ikke første gang, at det vestjyske folketingsmedlem Thomas Danielsen er blevet irettesat af partitoppen.

Alligevel har Venstres folketingsgruppe på et gruppemøde tirsdag valgt netop Thomas Danielsen til ny gruppeformand.

Dermed er det vestjyske folketingsmedlem fra Holstebro blevet forfremmet og har fået plads i toppen af partiet på Christiansborg, efter at Karsten Lauritzen har besluttet at forlade politik for at blive direktør i DI Transport.

38-årige Thomas Danielsens rolle i partiet har hidtil været jagtordfører og søfartsordfører. Derudover har han også haft titlen som minkordfører i forbindelse med minksagen.

Thomas Danielsen har også tidligere bestredet posten som fiskeriordfører, men i 2018 blev han i alt ubemærkethed udskiftet.

Før det havde Ekstra Bladet afsløret, at Thomas Danielsen havde skjult sit samarbejde med storfiskeren John-Anker Hametner Larsen.

Trods de mindre prominente ordførertitler, han har haft de seneste år, har han alligevel formået at gøre sig bemærket.

I januar sidste år antydede han, at Instrukskommissionens formand var partisk, fordi han også er næstformand i Flygtningenævnet.

Det mente borgerlige kolleger fra De Konservative og Liberal Alliance var stærkt kritisabelt.

Thomas Danielsen har her et år senere selv ændret mening.

- Det var åbenlyst en stor fejl, som er meget beklagelig, sagde han til Politiken i sidste uge.

Også i sagen om Minkkommissionen siger han nu:

- Jeg har selvfølgelig udtalt meget igennem mine ti år her i Folketinget, men det er jo kun dejligt, at vi har en dygtig politisk ordfører, som kan hjælpe mig, hvis jeg kommer til at sige noget, der ikke helt er i tråd med linjen.

I 2015 vakte en ung Thomas Danielsen opsigt, da han under en duel mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen kommenterede den daværende socialdemokratiske statsministers udseende på Twitter.

- Beklager HTS. Folkets panderynker kan ikke fjernes med Botox, lød tweetet.

Han blev efterfølgende banket på plads af daværende næstformand Kristian Jensen. Han meddelte Danielsen, at man ikke skal kommentere modstanderes udseende.

Thomas Danielsen har siddet i Folketinget siden 2011.

Han lægger på sin hjemmeside vægt på sin store kærlighed til sit vestjyske bagland. Før han kom i Folketinget, var han også medlem af byrådet i Holstebro fra 2006-2013.

Desuden er Thomas Danielsen uddannet bankrådgiver. Han har tidligere arbejdet som bankrådgiver i Sparekassen Holstebro.

/ritzau/