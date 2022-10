Portræt af de tre statsministerkandidater

Avisens politiske redaktør Henrik Hoffmann-Hansen (tv.) har i snart 30 år været helt tæt på det politiske miljø på Christiansborg, hvor han til dagligt har kontor. I ugens afsnit tegner han portrætter af de tre statsministerkandidater. Foto: Viktoria Fuglsang Semenova

Om ugens afsnit

Den 1. november vælger Danmark enten Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemann-Jensen til landets vigtigste embede. Politisk redaktør Henrik Hoffmann-Hansen er ugens gæst, og zoomer ind på de tre statsministerkandidaters opvækst, definerende øjeblikke, og deres egen fortælling i offentligheden.

Kreditering

Vært: Matilda Lyager Hanscomb. Klipper: Inge Scheel Kelstrup. Produktionsassistent: Viktoria Fuglsang Semenova. Redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen.

Der er brugt lydklip fra DR, Tv2, Radio4 og Venstres hjemmeside.

