Portræt af en afgående regent: Margrethes 52 år på tronen er blevet levende Danmarkshistorie

”Jamen, jeg vil da egentlig meget gerne huskes for, at hun gjorde sig umage, og at det battede!”, har Dronning Margrethe sagt om sit liv som dronning. Hun overdrager nu tronen til sin ældste søn, Kronprins Frederik, der skal fylde nogle store fodspor ud efter sin mor, der er blevet den hidtil længst siddende regent i Danmarkshistorien - og er blevet stadig mere afholdt og respekteret med årene. Her er det store portræt af vores snart tidligere dronning.