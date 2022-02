Teknik- og miljøforvaltningen skal hurtigst muligt undersøge mulighed for navneændring, siger borgmester.

Positiv borgmester: Oplagt at ændre navn til Ukrainegade

Kristianiagade på Østerbro i København, hvor Ruslands ambassade ligger, bør som reaktion på Ruslands invasion i Ukraine omdøbes til Ukrainegade.

Idéen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er god, mener Københavns teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL). Hun har bedt sin forvaltning om at undersøge sagen hurtigt.

- Flere har foreslået, at vi omdøber Kristianiagade, hvor den russiske ambassade ligger, til Ukrainegade. Jeg synes, at idéen er oplagt, for vi skal på alle tænkelige måder vise vores modstand mod den tragiske og meningsløse russiske invasion, siger Barfod i en skriftlig udtalelse.

Venstre har via gruppeformand og medlem af teknik- og miljøudvalget Jens-Kristian Lütken fremsat et beslutningsforslag på rådhuset i København.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere har ifølge Barfod foreslået det samme. Begrundelsen er, at Ruslands ambassade ligger på Kristianiagade.

Dog, understreger hun, må man sikre sig, at gadens øvrige beboere ikke kommer i klemme, og at det kan lade sig gøre inden for lovgivningen.

- Derfor har jeg bedt min forvaltning om hurtigst muligt at undersøge, om det er muligt inden for de gældende regler og rammer, siger borgmesteren.

Idéen blev luftet af Ellemann, da han holdt en tale ved en demonstration foran Ruslands ambassade søndag 27. februar.

Ifølge politiet deltog omkring 10.000 mennesker i demonstrationen arrangeret af ungdomspartier og organisationer til støtte for Ukraine og imod Ruslands invasion af nabolandet, der blev indledt torsdag 24. februar.

I sin tale sagde Jakob Ellemann-Jensen:

- Vi står i dag på Kristianiagade i København. Foran den russiske ambassade, hvor Putins ambassadør sidder bag nedrullede gardiner og lytter med.

- Lad mig derfor komme med en opfordring til politikerne på Københavns Rådhus: Jeg synes, vi skal omdøbe den her gade til Ukrainegade.

Med ændringen kan man, sagde Ellemann, ære de modige mænd og kvinder, der "kæmper mod den russiske overmagt". Og man kan give Ruslands ambassadør i landet et varigt minde.

Det er normalt en længere proces at ændre et navn på en gade. Ud over en beslutningsproces på rådhuset skal det også i høring blandt beboere i kvarteret.

Den russiske ambassade er ikke vendt tilbage på et spørgsmål om ændringen af navnet på gaden.

/ritzau/