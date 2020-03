Positiv coronatest blandt isolerede soldater

Soldater har været isoleret på kaserne for at undgå coronasmitte, men test viser, at to er smittet.

Omkring 700 soldater har været isoleret på Høvelte Kaserne og Livgardens Kaserne i København i knap to uger.

Isolationen var et forsøg på at undgå spredning af coronavirus, men nu er en værnepligtig og en befalingsmand blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

- Efter at regeringen søndag åbnede for, at flere danskere skulle testes for coronavirus, blev det mandag besluttet at teste syge ved Livgarden, udtaler generallæge Sten Hulgård, chef for Forsvarets Sanitetskommando.

- Det var en god beslutning, for nu ved vi, at der er to tilfælde af smitte med coronavirus, så vi kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at forebygge yderligere spredning.

Den værnepligtige ved Livgardens Kaserne i Gothersgade, som er testet positiv, er isoleret på en sygestue på kasernen.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at to personer, som har været i kontakt med den smittede, testes, fordi de har lette influenzasymptomer.

De befinder sig derfor på kasernen, indtil resultatet af testen er kendt.

Den smittede befalingsmand er sendt hjem og skal først møde på arbejde igen, når han har været symptomfri i to døgn.

Hans kolleger er blevet opfordret til at holde skærpet øje med, om de udvikler symptomer på coronasmitte.

Mandag blev i alt 37 værnepligtige blevet testet for virussen, fordi de har været syge med symptomer på forkølelse og almindelig influenza.

Ud over de værnepligtige er enkelte professionelle soldater, som har ligget syge, blevet testet i løbet af tirsdag.

/ritzau/