Positiv test kan bruges som coronapas i 12 uger

Sundhedsstyrelsen vurderer, at tidligere coronasmittede er immune i op til 12 uger, skriver ministerium.

Når samfundet begynder at åbne mere op fra tirsdag 6. april, bliver fremvisningen af et coronapas en adgangsbillet til blandt andet at komme til frisøren og tatovøren.

Her kan kunder og besøgende vælge at fremvise, at de tidligere har været smittet med coronavirus og dermed få lov at blive betjent.

Men for at en tidligere coronapositiv test kan gå som dokumentation i coronapasset, må den ikke være mere end 12 uger gammel.

Og det skal samtidig være mindst to uger siden, at testen blev taget.

Det fremgår af retningslinjer, som er lagt ud forud for genåbningen af liberale erhverv. Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Grunden til, at man overhovedet kan bruge tidligere coronasmitte som adgang til tatovøren eller frisøren, skyldes en forventning om, at personerne er immune og har antistoffer efter infektionen.

Når de 12 uger er gået, skal man i stedet have en negativ PCR- eller lyntest, der er maksimalt 72 timer gammel. Ellers skal man kunne dokumentere, at man er vaccineret mod coronavirus.

Sundhedsministeriet oplyser, at grænsen er sat ved 12 uger, fordi det er i den periode efter sygdommen, at personen vurderes at være immun.

- Det er Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, at hvis en person tidligere har været smittet med coronavirus, betragtes denne som immun 2-12 uger efter, at den positive test er blevet foretaget, skriver ministeriet i en mail.

- Dermed kan tidligere smitte bruges som dokumentation i forbindelse med coronapasset, hvis prøvetagningstidspunktet for den positive test ligger inden for de seneste 2-12 uger.

Sundhedsministeriet skriver videre, at de sundhedsfaglige anbefalinger "løbende kan justeres, i takt med at der kommer ny viden på området".

/ritzau/