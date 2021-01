Positivprocent for coronasmittede er laveste siden august

Der er 377 nye coronatilfælde det seneste døgn, og antallet af indlagte falder med syv personer.

Der er det seneste døgn fundet 377 nye coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut søndag.

Det er sket på baggrund af 126.275 prøver.

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er helt nede på 0,30.

Man skal tilbage til 31. august for at finde et tilsvarende lavt tal.

Antallet af indlagte falder med 7 til 534 personer, og der er 19 nye dødsfald.

Samlet set har der været 2125 coronarelaterede dødsfald, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

