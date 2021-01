Positivprocenten fra lyntest når det hidtil laveste niveau

De 34.575 lyntest, der blev foretaget fredag, er det højeste antal hidtil i januar, men få var smittede.

Fredag blev der registreret 108 tilfælde af coronasmitte blandt de 34.575 personer, der fik taget en lyntest. Det svarer til en positivprocent på 0,31.

Dermed er andelen af positive test den hidtil laveste i den periode på halvanden måned, hvor lyntest har været en del af den danske teststrategi.

Det viser tal fra de private testudbydere Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Det er også det hidtil laveste antal personer, som er testet positive ved lyntest, selv om antallet af test har været langt lavere. For eksempel blev 321 testet positive 1. januar, hvor blot 9418 fik foretaget en test.

De 34.575 lyntest, der blev foretaget fredag, er det højeste antal i hele januar. Men antallet af positive test er alligevel det laveste i hele måneden.

Det er anden dag i træk, at positivprocenten fra lyntest er rekordlav. Det er samtidig sjette dag i træk, at positivprocenten fra lyntest er faldet.

Den faldende tendens i smitten følger udviklingen i de offentlige testcentre, hvor både smitteantal og positivprocent har været stærkt nedadgående på det seneste og er på det laveste niveau i flere måneder.

Sundhedsmyndighederne og regeringen har på det seneste opfordret flere til at få taget en test.

Det gælder især de personer, der møder fysisk på arbejde og derfor har mere kontakt med andre mennesker.

Selv om fredag var den dag i januar med mest aktivitet i de private testcentre, er der stadig masser af ledig kapacitet.

De fire private aktører Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink har kapacitet til 100.000 test om dagen.

Det er kun tre dage omkring jul og nytår, at kapaciteten for alvor har været tæt på at blive brugt fuldt ud.

Den hidtil travleste dag for de fire testcentre var 30. december, hvor 90.761 fik en lyntest.

Fra 1. februar er det kun Carelink og SOS International, der har opgaven med at levere lyntest på statens regning, da de har vundet et udbud.

Her er det en del af aftalen, at 60 procent af kapaciteten skal være mobil.

Det vil sige, at Carelink og SOS International skal køre ud til for eksempel uddannelsesinstitutioner eller store virksomheder.

/ritzau/