PostNord er ramt af udbrud med sydafrikansk coronavariant

Medarbejdere på PostNord-pakkecenter i Brøndby er smittet med sydafrikansk coronavariant, skriver B.T.

PostNord er ramt af et mindre smitteudbrud med den sydafrikanske coronavariant, B1351.

Det bekræfter PostNord over for B.T, der lørdag også fik bekræftet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at flere medarbejdere på en virksomhed er blevet smittet med coronavarianten.

Det drejer sig om medarbejdere ved et PostNord-pakkecenter i Brøndby, oplyser virksomheden til avisen.

Styrelsen har oplyst, at der er tale om et mindre udbrud, hvilket betyder, at det er under ti personer, som er konstateret smittet.

De smittede er identificerede, og det samme er de nære kontakter.

- Alle er isolerede, og vi betragter udbruddet som under kontrol, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til B.T.

- Det er en større personkreds, vi har skullet identificere, og som nu er i isolation, indtil de har en negativ test, lyder det.

Der er i alt fundet over 50 smittede med den sydafrikanske variant, siden den første gang blev opdaget i Danmark i januar.

Den vurderes - ligesom den britiske og brasilianske variant - at være mindre følsom over for antistoffer og mere smitsom end de varianter, der har været de gængse i Danmark i størstedelen af coronaudbruddet.

Det er dermed også en variant, man gerne vil undgå spredning af. Derfor bliver der lavet intensiv smitteopsporing, hvis der er mistanke om smitte med varianten.

De vacciner mod coronavirus, der er godkendt til brug i Danmark, ventes at virke mod varianten, men det kan være med nedsat effekt.

B1351 blev første gang påvist i Sydafrika i oktober sidste år.

/ritzau/