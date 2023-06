PostNord frygter postservicen i Danmark vil blive dyrere

Den nye postaftale vil medføre, at postservicen bliver dyrere i Danmark.

Det mener PostNord.

Som led i aftalen ophører befordringspligten, som tilsiger, at staten skal sikre udbringning af breve og pakker i hele landet. Derudover fjernes en millionstøtte til PostNord.

- Befordringspligten, som vi i PostNord har varetaget for staten, har sikret en garanti for ensartet service og pris på postomdelingen for alle danskere, uanset om du bor i København, Thyborøn eller Rudkøbing.

- Med den nye aftale bortfalder betalingen for ens service og priser i hele Danmark, og dermed forsvinder den garanti og sikkerhed, som danskerne har haft hidtil. Det vil formentlig gøre postservicen i Danmark dyrere - både for borgerne og staten, siger administrerende direktør Peter Kjær Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Da opgaven med befordringspligten er blevet mere underskudsgivende i takt med de faldende brevmængder, kompenserer staten PostNord med et trecifret millionbeløb årligt. Det ophører nu.

Peter Kjær Jensen fremhæver, at PostNord ikke har haft monopol på at uddele breve siden 2011. PostNord sidder dog på omkring 90 procent af markedet med over 180 millioner uddelte breve ud om året.

Ud over støtten fra staten har PostNord været fritaget fra moms - på grund af befordringspligten. Det har betydet, at Dao og andre selskaber har været dyrere.

Dao, som leverer breve, pakker og aviser til hele landet, bringer i dag cirka 10-11 millioner breve ud om året.

Dao mener ikke, den nye postaftale gør det dyrere at sende breve. Derimod forventer de bedre konkurrence på brevuddelingen. Og den har de tænkt sig at tage del i.

- Vi håber, at det kan give bedre markedsandele til os, og at konkurrencesituationen vil gøre, at man kan konkurrere på lavere priser.

- Vi har skullet have lagt moms på, og det vil sige, at vi har været 25 procent dyrere på breve. Og det er den væsentligste anke, vi har haft hele vejen igennem i forhold til at sende breve, siger Hans Peter Nissen, administrerende direktør i Dao.

Af den nye aftale fremgår det, at Trafikstyrelsen med jævne mellemrum vil gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om det frie marked kan levere landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.

Skulle der mod forventning opstå udfordringer med postleveringen i eksempelvis landdistrikterne, kan regeringen gribe ind og i yderste konsekvens sende opgaven i udbud.

Andre virksomheder som GLS og Bring, der er i dag kun leverer pakker, har ikke tænkt sig at gå ind i uddelingen af breve. Her lyder det, at det ikke kan betale sig, og at de ikke har setuppet.

