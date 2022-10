PostNord indsætter ekstra mandskab for at uddele valgkort

Mandag begynder omdelingen af valgkort til 4,4 millioner stemmeberettigede borgere, der 1. november får muligheden for at sætte et kryds ved folketingsvalget.

Det skriver PostNord Danmark i en pressemeddelelse mandag morgen.

- Vi har længe forberedt os på den store og helt særlige opgave, det er at omdele de mange valgkort, siger Thomas Lauritsen, der er driftschef i brevafdelingen hos PostNord i Danmark, i meddelelsen.

- Det er noget, vi har glædet os til, og som vi er meget stolte over at udføre.

PostNord indsætter i disse dage ekstra mandskab til opgaven, så valgkortene kan blive leveret til danskernes postkasser i god tid.

De første borgere vil kunne finde valgkortet i postkassen i løbet af mandag. De seneste ventes leveret torsdag.

Det er vigtigt, at man tjekker, at navnet på postkassen stemmer overens med vedkommende, som bor på adressen.

Hvis de to ting ikke stemmer overens, må PostNord nemlig ikke aflevere kortet. Det fremgår af pressemeddelelsen.

Står man i den situation, at man skal til at flytte, så bliver valgkortet afleveret på den nye adresse. Også her er det vigtigt, at der er styr på navnet på postkassen.

Er man førstegangsvælger, modtager man desuden et eksemplar af Grundloven.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der ved dette folketingsvalg vil være færre førstegangsvælgere, end tilfældet var i 2019. Det skyldes, at denne valgperiode har været kortere end den seneste.

Knap 227.000 vælgere skal sættes deres kryds ved et folketingsvalg for første gang.

Det er også muligt at afgive sin stemme ved valget som en brevstemme. Det er en mulighed, som stadig flere benytter sig af. Man kan brevstemme frem til 28. oktober.

Selv om det hedder en brevstemme, skal stemmesedlen ikke nødvendigvis afleveres som et brev.

Afstemningen kan foregå, ligesom man kender det fra en traditionel valgdag, hvor man kan afgive sin stemme på for eksempel borgerservicecentre, biblioteker eller uddannelsessteder.

