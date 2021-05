PostNord skal sørge for posten frem til 2023

Regeringen er sammen med sine tre støttepartier blevet enige om en ny postaftale til og med 2022.

Regeringen og dens støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten er enige om at forlænge aftalen med Post Danmark - den danske del af PostNord - til og med 2022. Det skriver Transportministeriet.

- Omdeling af post er en vigtig samfundsopgave, som den til enhver tid siddende regering har ansvaret for bliver løst, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

- Fra omkring 1900 har der været direkte omdeling af post i hele landet, og der er fortsat en stor del af danskerne, der ikke modtager deres post digitalt og derfor har behov for at kunne modtage deres post på hjemmeadressen.

- Det skal være muligt at få et brev fra familien, og det skal være muligt at skive til familien, uanset hvor i landet de bor.

- Derfor skal aftalen med Post Danmark forlænges, så danskerne kan være forvisset om, at posten kommer ud, mens det politiske arbejde med at få en ny, langsigtet postaftale på plads fortsætter, siger han.

/ritzau/