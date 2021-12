Præst bringer julebudskabet ud med fly, kristne føler sig uønskede på Vestbredden, og Danmark lejer fængselsceller i Kosovo

Dagens Morgensamling begynder i folketingssalen, hvor der i går blev sat et formelt punktum i sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks om at adskille unge asylpar. Et bredt flertal erklærede hende uværdig til at sidde i Folketinget, og på forsiden af avisen i dag kan man læse en reportage fra afstemningen. Inger Støjberg ville ikke løfte sløret for hendes fremtidsplaner, da hun efterfølgende mødte pressen.

”Men jeg tror ikke, I skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side,” sagde hun afsluttende.

Inger Støjberg blev valgt til Folketinget første gang i 2001 og fik i 2009 sin første ministerpost. På Kristeligt Dagblads hjemmeside kan man se billederne af Støjbergs vej fra Hjerk i Sallingsund til Rigsretten.

Før Inger Støjberg er kun fire andre politikere blevet stemt ud af Folketinget af deres kolleger - alle på grund af straffesager. Kristeligt Dagblad har samlet et overblik over den "klub", Støjberg nu træder ind i.

Artiklen fortsætter under annoncen

TV 2 har besøgt "dansk" fængsel i Kosovo

Vi vender nu blikket mod Balkan. Fra 2023 planlægger regeringen at sende udvisningsdømte med statsborgerskab i et tredje land til Kosovo for at afsone. Danmark har lejet alle 300 fængselsceller i Gjilan Detention Facility, der ligger lidt syd for Kosovos hovedstad, Pristina.

TV 2 har besøgt fængslet og har set de celler, hvor de indsatte bor.

”Der er plads til to, og de sover i køjesenge med skumgummimadrasser. De har også et lille toilet, og der er også bruser og håndvask. Der er rengøringsmidler, og de skal selv gøre rent,” fortæller TV 2’s korrespondent.

Lejen af fængslet er en del af en flerårig aftale for Kriminalforsorgen, som også indebærer, at fængselskapaciteten i Danmark udvides med flere hundrede pladser. Læs Kristeligt Dagblads leder om den opfindsomme løsning her.

Kina svarer igen på sanktioner

Fra Kosovo til Kina. Tidligere på måneden indførte USA sanktioner mod en række kinesiske personer og enheder på grund af anklager om menneskerettighedskrænkelser mod muslimske minoriteter i Xinjiang-provinsen i det nordvestlige Kina.

Nu svarer Kina igen og forbyder fire personer fra Den Amerikanske Kommission for International Religiøs Frihed at komme ind i Kina, Hong Kong og Macau, skriver Reuters.

"Vi er ikke overraskede over at se den kinesiske regering indføre yderligere grundløse sanktioner som reaktion på den voksende bekymring over dens grove menneskerettigheder og religionsfrihedskrænkelser," siger formanden for kommissionen.

Kristne føler sig uønskede på Vestbredden

Under normale forhold besøger over en million mennesker Betlehem hvert år, og efter sidste års nedlukning så man frem til en travl jul med håbet om en tiltrængt turistbølge. Men Israel har lukket sin internationale lufthavn for turister, og det kommer også til at gå ud over Betlehem, der ligger på Vestbredden.

På grund af de svære økonomiske vilkår, som coronavirussen har påført byen, handler julen i år i høj grad om, hvordan Betlehems kristne mindretal kommer til at klare sig. En undersøgelse viser, at kristne palæstinensere er dobbelt så tilbøjelige til at emigrere fra området som deres muslimske medborgere. Det skriver Kristeligt Dagblad. En af årsagerne er den israelske besættelse og økonomiske udsigter, men næsten halvdelen af den kristne befolkning føler, at de muslimske palæstinensere ikke ønsker en kristen tilstedeværelse i Det Palæstinensiske Selvstyre.

Gymnasieelever melder sig til ældrepleje

Coronavirussen har lagt pres på den danske ældrepleje. Mange steder mangler man hænder, og med den stigende coronasmitte er der udsigt til en jul med store huller i vagtplanen. Det har fået flere kommuner til at tage utraditionelle metoder i brug.

Blandt andet har man i Faxe Kommune været rundt i klasserne på kommunens gymnasium for at hverve elever til ældreplejen. Og det har båret frugt

En af de nu ansatte gymnasieelever er Lukas Brenholdt Jensen, der går i 3.g på Midtsjællands Gymnasium.

”Man kunne godt fornemme, at der virkelig var brug for hjælp, og så kunne man godt tilsidesætte sine egne behov for at holde ferie til fordel for at hjælpe lidt til der, hvor man kunne give nogle ekstra hænder med, siger han til DR.

Præst leverer julens budskab med fly

Vi slutter med en historie fra luften. I Australien ligger julen om sommeren, så juleånden bliver ikke leveret med slæde, som den gør heroppe nordpå. I stedet har man David Shrimpton, der både er præst og pilot. Siden 2003 har han fløjet ud til de mest isolerede egne af Australiens outback. Hans menighed er spredt ud over et område, der er tre gange så stort som Irland, så det kristne budskab leveres i dette tilfælde bedst ved hjælp af hans flyvemaskine, skriver Reuters.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.