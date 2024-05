Præst, der ikke ville vie homoseksuelle, og en usagligt fyret gravermedhjælper: Vakkelvornt menighedsråd aner lys i horisonten

Spændingerne i det slovakiske samfund var i forvejen store. Og de er ikke blevet mindre, efter at premierminister Robert Fico i går blev ramt af skud i maven.

Efter flere timer på operationsbordet, forlyder det her til morgen fra flere udenlandske medier, at premierministeren er ved bevidsthed. Den formodede gerningsmand er en 71-årige slovak, men detaljerne er sparsomme. Motivet er fortsat uvist.

Tragedien vækker mindelser om attentatet på Frans Ferdinand i 1914 i Sarajevo, og i Kristeligt Dagblad kan læse, hvorfor Europa i dag står i en skæbnestund netop nu.

Kirke kigger fremad efter turbulens

Der har længe været turbulens omkring kirken og menighedsrådet i Thyborøn. Der har ligefrem været en ”mediestorm” omkring afskedigelsen af en gravermedhjælper og den daværende præsts manglende vilje til at vie homoseksuelle par ifølge Folkebladet Lemvig.

Byretten i Holstebro slog fast i april 2023, at gravermedhjælperen var blevet fyret på et usagligt grundlag tilbage i 2021, skrev fagbladet 3F. Derudover valgte hele menighedsrådet at trække sig i 2020 på grund af samarbejdsproblemer med den daværende præst.

Selvom der siden er hevet suppleanter ind, består rådet i dag kun af tre ud af seks folkevalgte, og det fungerer på ”dispensation fra biskoppen [Henrik Stubkjær]” og med hjælp fra blandt andre provsten.

Folkebladet Lemvig skriver nu, at der i tirsdags blev holdt det lovpligtige orienteringsmøde forud for efterårets menighedsrådsvalg. Her var der omkring 50 fremmødte, og uroen, der har præget menighedsrådet og kirken, blev der ikke talt om. Der blev set fremad.

Færøerne stemmer nej til fri abort

Mens vi i Danmark har indført fri abort frem til udgangen af 18. graviditetsuge, ser det anderledes ud i andre dele af Rigsfællesskabet. På Færøerne stemte politikere i Lagtinget i går nej til fri abort ved 12. graviditetsuge, skriver Ritzau.

Her var der ved 2. behandling af lovforslaget 15 stemmer for og 15 stemmer imod. Da et forslag kræver et flertal for at blive vedtaget, blev det forkastet. Og det er "et nederlag for den færøske kvinde", siger Hervør Palsdottir fra partiet Tjodveldisflokkurin, der også er medstifter af foreningen Fritt Val, til Ritzau.

Massiv dækning og et endeligt punktum

Siden tirsdag, hvor retssagen mod den 33-årige mand, som er tiltalt for forbrydelser mod tre unge piger – herunder drabet på den 17-årige Emilie Meng i 2016 – har detaljerne piblet ud.

Den formodede gerningsmand har erkendt, at han har bortført, frihedsberøvet og begået vold mod den 13-årige pige fra Kirkerup, men nægter drabsforsøg og voldtægt. Han nægter sig også skyldig i drabet på Emilie Meng samt overfaldet på en tredje pige i Sorø.

Kristeligt Dagblad forsøger i dag at besvare, hvilken betydning det har og får, at 17 danske og udenlandske medier har bedt om en plads i Retten i Næstved for at kunne at dække retssagen intenst; en dækning, der uomtvisteligt vil kredse om mistillid, mareridt og grufulde detaljer.

Han løb med pengene. Det gav pote

Kunstneren Jens Haaning, som i 2021 gjorde netop dét, hans kunstværker opfordrede til – ”Take the money run” – skal alligevel ikke tilbagebetale den halve million kroner, som museet Kunsten i Aalborg havde stillet til rådighed. I byretten tabte Jens Haaning ellers sagen.

Men før ankesagen nåede at blive behandlet i landsretten, skriver TV 2, har Kunsten i går indgået et forlig med Jens Haaning, som betyder, at han ikke skal aflevere den halve million kroner tilbage.

Kunsten har ikke kun valgt at lade Jens Haaning beholde pengene. Museet har også besluttet at betale ham for hans arbejde ved købe de to tomme glasrammer, hvor pengesedlerne skulle have siddet.