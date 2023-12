Præsteforeningen vil uroligheder til livs: Koks i konfirmandstuen er et landsdækkende problem

Urolige konfirmander. Nye skærmanbefalinger. En lottovinder, der vil være den barmhjertige samaritaner. Det er, hvad dagens Morgensamling blandt andet har på programmet. Godmorgen! Vi begynder dog et helt, helt andet sted: med en kaotisk abortsag.

I USA står man over for, hvad der kan blive den første sag ud af flere, hvor retssystemet ikke er gearet til at behandle anmodninger om abort. Sagen handler om Kate Cox, som er gravid i 20. uge. Hendes kommende barn lider af en kromosomfejl, og det er tvivlsomt, om det vil overleve fødslen.

Kate Cox bor i Texas, som er en af USA’s 13 mest restriktive delstater at få en abort i, efter at den såkaldte Roe v. Wade-afgørelse fra 1973 blev omstødt sidste år, som ellers kunne sikre fri abort til alle kvinder i USA. Herefter har det været op til delstaterne selv at lovgive om aborter.

Først fik Kate Cox tilsagn om, at hun kunne få foretaget en abort. Herefter blokerede en højere retsinstans for svangerskabsafbrydelsen. Kvinden, der er 20 uger henne i sin graviditet, venter nu på højesterets afgørelse, hvor ni republikansk udpegede dommere skal afgøre sagen. Men her er der ingen tidsplan for, hvornår afgørelsen vil falde. Det skriver DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

To korte fra krigen mellem Israel og Hamas

Hamas agter ikke at frigive flere af de 137 gidsler, som formodes at være tilbage i terrorbevægelsens varetægt, før den får sit krav opfyldt, skriver Ritzau. Kravet handler om, at endnu flere palæstinensiske fanger skal løslades fra israelske fængsler. Men, lyder det fra mæglerstaten Qatar, dette besværliggøres af Israels fortsatte bombardementer af Gazastriben.

Der har i ugevis været historier om den kønsbaserede og seksuelle vold, som Hamas udførte under angrebet den 7. oktober. En ny rapport fra den amerikanske menneskerettighedsorganisation Physicians for Human Rights har afdækket omfanget. Hos mediet The New Yorker fortæller en af forfatterne på rapporten om de nu kortlagte grufuldheder.

Slut med skærme i skolen?

Morgensamling flyver tilbage til Danmark. I dag offentliggør Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nemlig 12 anbefalinger, der har til formål at begrænse brugen af skærme på ungdomsuddannelser. Ifølge Jyllands-Posten er der ingen pligt til at følge anbefalingerne, men børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) forventer, at de vil bidrage til markant skrappere ”spilleregler” i undervisningen.

Mattias Tesfaye fortæller, at såfremt han var rektor, så ville skærmpolitikken på den pågældende skole ligge i den absolut ”restriktive ende”.

”Med et rimeligt simpelt teknisk greb kan man lukke af for hjemmesider, der handler om spil, sociale medier, streaming, porno og alt muligt andet, der distraherer,” siger ministeren med henvisning til én af de 12 anbefalinger.

Urolige konfirmander: Et landsdækkende problem

Distraktioner og uroligheder findes også uden for klasseværelserne; nemlig i konfirmandstuerne. I fredags skrev Kristeligt Dagblad, at forberedelserne for forårets konfirmander i Vestfjends Pastorat er blevet sat på pause. Det sker, efter at der har været store uroligheder blandt de kommende konfirmander, og at en mand med tilknytning til en af pastoratets fem kirker er blevet politianmeldt af en 13-årig dreng.

Søndag kunne Skive Folkeblad så fortælle, at der tilsyneladende er tale om et landsdækkende problem. Det mener Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen, i hvert fald. Derfor skal et udsnit af landets præster mødes i begyndelsen af det nye år til en konference - Koks i konfirmandstuen - der skal have fokus på problemer i konfirmandundervisningen. I den forbindelse siger Pernille Vigsø Bagge til lokalavisen:

”Det er klart, at når skolerne i stigende grad melder ud, at de har problemer med at styre børnene, så vil præsterne også have det i deres konfirmationsundervisning. Det smitter simpelthen af på os.”

Ansøgninger om julehjælp sætter ny rekord

Antallet af danskere, der søger om hjælp til julegaver, flæskesteg og juletræ, er steget år for år i de seneste fire år, og 2023 sætter ny rekord. Det fremgår af Kristeligt Dagblad i dag. Mødrehjælpen kan nu meddele, at lidt over 24.000 familier har søgt julehjælp. Det er det hidtil højeste ansøgertal blandt de frivillige organisationer i år og en stigning på 12 procent i forhold til Mødrehjælpens tal fra 2022, hvor inflationskrisen var på sit højeste, og mere end en tredobling i forhold til 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det er især prisstigningerne, som har udhulet de dårligst stilledes købekraft.

En af julehjælpsmodtagerne hos Mødrehjælpen er Suzette Knudsen. Hun måtte lukke sin virksomhed under corona og har siden 2021 været på kontanthjælp. Når alle faste udgifter er betalt, har hun 2500 kroner tilbage sig selv og sin datter. Hvad julehjælpen betyder hende, kan du læse om her.

Lottovinder som barmhjertig samaritaner

Mens nogle må spinke og spare, rammer andre end guldåre. En østjyde på 79 år, der netop har vundet syv millioner kroner, planlægger at bruge pengene på gode gerninger, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse. Han fortæller, at hans eget timeglas snart rinder ud, og at det derfor ikke giver meget mening at købe en dyr bil eller en speedbåd. Så vil han hellere støtte en skole eller et hospital eller give en vandbrønd til en by i den tredje verden, som virkelig har brug for den.

Der er kun én betingelse. Hans donationer skal ske anonymt. I den forbindelse tænker han på en anekdote fra sin egen barndom, der udspillede sig i den lokale kirke, der netop havde fået doneret et nyt modelskib:

”Og så fortæller præsten ved gudstjenesten, at pengene til skibet er doneret af en person, som dog ikke ønskede at give sig til kende. Og lige i det samme rejser bondemanden sig op midt i kirken og siger: ’Ja, a tøws, det var bedst å den måde’,” fortæller lottovinderen og griner.

Sådan har han ikke selv tænkt sig at gøre.