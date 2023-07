Morgensamling er tilbage efter en kort sommerpause, og vi starter med nyt om en sag fra kirkens verden.

Kritik af kirkeministeriets håndtering

Eksperter undrer sig over Kirkeministeriets håndtering af en sag om muligt overgreb i Københavns Domkirke.

Søndag fremlagde Berlingske nye oplysninger i sagen om en medarbejder i Københavns Domkirke, som angiveligt har haft en mindreårig boende hos sig. Ifølge avisen blev drengen herefter udsat for seksuelle krænkelser.

Blandt de nye oplysninger er et juridisk notat fra 2014, hvori ministeriet vurderede, at medarbejderen ikke havde misbrugt sin stilling, fordi krænkelserne ikke var foregået i kirkeligt regi, og blandt andet derfor fandt man ikke grund til videre handling. Dét møder kritik fra eksperter i dagens avis. For ifølge Tjenestemandsloven er det ikke relevant, om man misbruger sin stilling, mens man er på arbejde eller ej, lyder det.

Præster advarer mod aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er ikke "en hjælp til at dø" men "aflivning", skriver hospitalspræst Christian Overgaard Wegeberg og sognepræst Inge Marie Kirketerp Hansen i en kronik i Berlingske, hvor de advarer mod aktiv dødshjælp. De to præster frygter, at vores menneskesyn "lider et knæk", hvis aktiv dødshjælp indføres.

"Vi håber, at politikerne vil besinde sig og ikke indføre muligheden," skriver de.

Aktiv dødshjælp er en af tidens største debatter, og Kristeligt Dagblad har samlet de vigtigste artikler om emnet her.

Flere har råd til at gå tidligere på pension

Særligt akademikere har i stigende grad råd til at trække sig tilbage flere år før pensionsalderen, viser en ny analyse.

Den viser også, at der ikke er stor forskel i indkomsten mellem dem, der har råd til at gå tidligere på pension og dem, der ikke har. Den markante forskel ligger i stedet i pensionen.

Unge valfarter til sommerjobs på plejecentre

Landets kommuner har i år nemmere ved at finde ferieafløsere til plejecentre og hjemmepleje. Ifølge DR står unge i kø for at få jobbet – eksempelvis skal Skive Kommune bruge 100 ferieafløsere, men har fået 160 ansøgere.

Samme kommune manglede sidste år 27 ansøgere. Kommunen tilskriver de mange ansøgninger mere kreativ rekruttering som videoer på sociale medier og radiospots. Derudover har kommunen slækket på kravet om, at afløserne skal kunne arbejde hele sommerferien.

Pave Frans kritiseres for valg af chef for undersøgelse

Pave Frans har udpeget ærkebiskoppen Victor Manuel Fernandez til at lede en større undersøgelse af anklager om seksuelle overgreb begået i den katolske kirke. Men Fernandez har ifølge den amerikanske organisation Bishop Accountability selv tidligere dækket over en kollega, der var anklaget for at have begået seksuelle overgreb.

Kollegaen, som biskoppen støttede, var præst i hans ærkestift La Plata i Argentina. Fernandez støttede offentligt præsten, som fik lov at blive på sin post, selv om der blev fremsat yderligere anklager mod ham senere. Der faldt aldrig dom i sagen, da præsten døde samme år.

Pave Frans. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Mere fra udlandet

Hjemløst hoved giver museum problemer

Kejser Septimius Severus, der regerede Rom fra 193 e.Kr., har sammen med Glyptotekets tidligere ledelse fra 1970’erne sat museets nuværende ledelse i ”lidt af en kattepine”, skriver Politiken. Et bronzehoved af den romerske kejser har i 45 år været i museets varetægt, og museet har i alle årene sagt, at det hører sammen med en bronzekrop på et museum i USA.

En efterforskning har dog for nylig vist, at kroppen var stjålet, og den er derfor blevet leveret tilbage til Tyrkiet. Nu kræver den tyrkiske ambassadør i Danmark også det tilhørende hoved udleveret fra Danmark – men museet har i mellemtiden skiftet mening om hovedets oprindelse.

Man har ganske givet et standpunkt, til man finder et nyt, men Tyrkiet beder nu museet underbygge sit holdningsskifte videnskabeligt.

