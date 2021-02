Praktiserende læger skal udpege fire-seks patienter til vaccine

Praktiserende læger, som typisk har 1700 patienter, skal udvælge en håndfuld til at være næste i vaccinekøen.

Landets praktiserende læger har fået besked på at udpege fire til seks patienter, som er særligt sårbare over for coronavirus, og som derfor bør være de næste i rækken til vaccination.

Det skriver Berlingske.

De, der skal udpeges, er personer i vaccinationsgruppe 5. Tidligere har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at stort set alle personer i målgruppe 5 skulle visiteres via hospitalerne, hvor de eksempelvis er indlagt.

Men Sundhedsstyrelsen vurderer nu, at hver læge har fire til seks patienter i gruppe 5, som ikke har et forløb på sygehuse. Det skriver styrelsen i en mail til de praktiserende læger ifølge Berlingske. Og dem skal lægerne altså nu selv udpege.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, vurderer, at det bliver en svær opgave at udpege de rette patienter.

- Jeg gætter på, at vi hver især, hvis vi sætter os ned og tænker os om, kan finde nogle patienter frem. Og ellers må vi henvise patienterne, når vi falder over dem, siger han til Berlingske.

Han tilføjer, at det bliver en håndholdt opgave, og at man ikke kan sikre, at der ikke begås fejl undervejs.

En praktiserende læge har typisk omkring 1700 patienter. Og det er i sådan en gruppe, at en håndfuld patienter skal udvælges.

PLO-formanden frygter, at lægerne på baggrund af den nye melding risikerer bunkevis af telefonopkald fra borgere, som mener, at de skal udpeges.

Og han opfordrer derfor til, at folk ikke begynder at kime deres egen læge ned.

/ritzau/