Praktiserende læger tjener millioner på negative coronasvar

Praktiserende læger har opkrævet 23,4 millioner kroner for at videresende negative coronatestsvar.

Landets praktiserende læger har siden juni kunne opkræve et gebyr fra regionerne, hvis de sender en mail til patienterne om, at deres coronatest er negativ.

Det sker, selv om borgerne kan finde oplysningen på sundhed.dk.

Lægerne har for hver meddelelse kunne opkræve omkring 46 kroner, og det løber op. Regningen lyder ifølge tal fra Danske Regioner på 23,4 millioner kroner, skriver Radio4.

Bo Libergren (V), der er næstformand i regionernes lønnings- og takstnævn, kalder det "fuldstændig uacceptabelt".

- Det er ikke meningen, at man skal kunne hæve skatteborgernes penge gennem en ydelse, der absolut ingen værdi giver til patienterne, siger han til Radio4.

Gebyret på 45,72 kroner må kun opkræves, hvis grunden er "fagligt indiceret". Det fremgår af aftalen mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Ifølge Radio4 har regionerne to gange siden juni indskærpet over for lægerne, at ordningen ikke blev brugt efter hensigten. Også PLO præciserede det over for sine medlemmer i september.

Region Hovedstaden oplyser til Radio4, at én lægepraksis i København har tjent 405.531 kroner på at videresende de negative coronatestsvar mellem juni og december sidste år.

En anden lægepraksis nord for København har i samme periode tjent omkring 405.146 kroner.

For Kjeld Møller Pedersen, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, giver en aftale som den pågældende ikke mening.

- Jeg synes, man bør se på, om sådan en aftale nogensinde skulle være lavet, for det forekommer mig at være et vældigt spild af skatteborgernes penge.

- Når der findes tilfælde med lægehuse, der har faktureret for 400.000 kroner, så må der være tale om forkert brug af aftalen, siger han til Radio4.

/ritzau/