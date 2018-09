Praktisk prøve afslutter kørekortforløb

* Som afslutning på en køreuddannelse skal den kommende bilist til en praktisk prøve, hvor en sagkyndig tester færdigheder i trafikken.

* Før man kan komme til den praktiske prøve skal følgende krav være opfyldt:

* Alderskravet for den kørekortkategori, man ønsker at erhverve kørekort til, skal være opfyldt.

* Teoriprøven skal være bestået.

* Køreprøven skal senest aflægges og være bestået et år efter bestået teoriprøve.

* Det er tillige et krav, at den kommende bilist har gennemført et køreteknisk kursus på et godkendt glatbaneanlæg.

/ritzau/