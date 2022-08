Prehn afleverer sit statslige kreditkort: Jeg er menneskelig

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) kalder sin sag om bilag og betalinger på restauranter med statens kreditkort for "meget pinlig og meget ærgerlig".

- Man siger, at det er menneskeligt at fejle. I denne sag må man sige, at jeg er endog meget menneskelig. Så ja, jeg har begået klare fejl, siger ministeren.

I et tilfælde har ministeren afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgår, at han havde spist middag med en navngiven journalist.

Men de to havde dog ikke spist middag sammen, afslørede Ekstrabladet.

- Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildest talt sige, at jeg har haft hovedet under armen. Hvad denne fejl skyldes, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet, siger Prehn.

Flere har ønsket svar på, hvem ministeren spiste middag med, når det ikke var den journalist, hvis navn ministeren havde skrevet på bilaget.

- Det ønsker jeg ikke at svare på, siger Prehn.

Fødevareministeren har afleveret sit ministerkreditkort. Og han siger, at han fremover vil betale middag med journalister af egen lomme. For han mener, at det er vigtigt at holde møder med journalister, fastholder han.

- Jeg har afleveret mit kreditkort. Det kommer jeg ikke til at bruge igen, siger Rasmus Prehn.

/ritzau/