Prehn vil holde hånden under dansk landbrug

Trods udspil onsdag vil regeringen løbende afsøge muligheden for yderligere klima-tiltag på landbrugsområde.

Regeringen præsenterer onsdag sit udspil til, hvordan landbruget i Danmark kan reducere sin udledning af drivhusgasser. Udspillet afspejler ifølge minister for fødevarer, landbrug og fisker Rasmus Prehn (S) blandt andet, at regeringen agter at "holde hånden under" dansk landbrug.

- Vi tager et behørigt hensyn, fordi vi er et landbrugsland. Vi skal passe på vores landbrug. Vi skal sikre, at der er en sikker og tryg hånd under vores landbrug, siger han.

Med tiltagene i udspillet og allerede vedtagne tiltag har regeringen i alt fundet reduktioner svarende til 7,1 millioner ton i 2030

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at Danmark i 2030 skal have reduceret sin udledning med 70 procent sammenlignet med 1990.

Hvis landbruget skulle leve op til det, skal der reduceres med ti millioner ton.

Dermed udestår en del af klima-regningen stadig, selv hvis regeringen får opbakning til sit oplæg.

Rasmus Prehn afviser dog, at oplægget sætter punktum for regeringens ambitioner om reduktioner i udledningen på landbrugsområdet.

- At vi nu står med vejen til 50 procent, er virkeligt hamrende godt. Så skal vi genbesøge det her og holde os selv til ilden, siger han.

- Vi bliver ved indtil, vi når målet.

Spørgsmål: Kan du forstå, hvis lønmodtagere i andre brancher måske har svært ved at forstå, hvis deres branche ender med at skulle levere lidt mere, hvis landbruget ikke når i mål?

- Vi har set på mange forskellige områder, at når man først begynder at blive konkret, så er det utroligt svært at nå de her ting, siger Rasmus Prehn.

- Vi kommer til at levere en kæmpe bid her.

- Det tror jeg, at langt de fleste almindelige lønmodtagere vil være benovet over og vil sige, at det er flot, og vi kan godt forstå, at der bliver taget et behørigt hensyn til et landbrug, som har en stor gæld, og hvor der er slagteriarbejdere og følgeerhverv, der risikerer at miste deres job.

Onsdag vil regeringen præsentere hele sit udspil på et pressemøde, oplyser Rasmus Prehn.

Herefter vil der torsdag formiddag begynde forhandlinger med resten af Folketingets partier.

