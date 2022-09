Pressede domstole må vente på økonomisk hjælp

Anklagede og forurettede borgere må fortsat vente i månedsvis på at få deres sager afgjort ved de danske domstole.

Selv om regeringen i begyndelsen af året lovede at gøre noget ved de lange sagsbehandlingstider, stod det med regeringens finanslovsforslag tidligere på ugen klart, at det alligevel ikke bliver i år.

- Mit bedste gæt er, at det er urealistisk både at få forhandlet økonomi og få vedtaget ny lovgivning, som vil kunne træde i kraft 1. januar 2023, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.

Ved indgangen af året lød der ellers andre toner fra den daværende justitsminister Nick Hækkerup (S).

Artiklen fortsætter under annoncen

- En af de vigtigste opgaver på mit bord i 2022 er at sikre en solid flerårsaftale for domstolene, sagde han.

Nuværende justitsminister Mattias Tesfaye fortæller til Jyllands-Posten, at man er gået i gang med forhandlingerne, men at flere brikker skal falde på plads, før en flerårsaftale kan indgås.

- Det handler om to ting. Dels, hvad det er for en økonomi, der skal være ved domstolene, og dels hvordan vi skruer vores retsplejelov sammen, så vi kan få en effektiv sagsbehandling ved domstolene, siger han.

I stedet er det Mattias Tesfayes ambition, at der skal være forhandlet en aftale på plads fra 2024. Aftalen vil også inkludere ændringer i retsplejeloven.

For at skabe ro om forhandlingerne har regeringen i stedet besluttet at forlænge domstolenes økonomi med et år. Det drejer sig om et beløb på 151 millioner kroner.

Sagsbehandlingstiderne i byretten var i 2021 i gennemsnit 196,5 dage. Under corona steg sagsbehandlingstiden med 49 procent.

Sagsbehandlingstiderne var dog også stigende før coronapandemien. Fra 2016-2019 steg de nemlig med 18 procent.

/ritzau/