Pressede jordemødre i Hovedstaden får belastningstillæg

Region Hovedstaden og Jordemoderforeningen har indgået en aftale om et belastningstillæg til regionens jordemødre.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

- Fødeafdelingerne i Region Hovedstaden står i en helt ekstraordinær belastet situation med mange ledige stillinger, og derfor har vi aftalt et belastningstillæg for helt ekstraordinært at honorere de jordemødre, der aktuelt står på fødegangene i meget undernormerede og belastede vagter, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i pressemeddelelsen.

Tillægget udbetales til jordemødre, som står med det akutte arbejde med fødsler i 50 til 75 procent af deres arbejdstid over en fuld periode på 3 måneder, lyder det.

Det udbetales derved hver tredje måned, og aftalen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. december og frem til udgangen af august 2022.

Regionen og Jordemoderforeningen er desuden blevet enige om, at jordemødrene skal "have et løft" på lokallønnen.

Senest 1. marts 2022 skal et sådant løft træde i kraft.

- Jeg er tilfreds med aftalen, og der ligger samtidigt en anerkendelse regionalt, at jordemødre har et langvarigt efterslæb på lokallønsmidlerne i forhold til sammenlignelige grupper, siger Sus Hartung, kredsformand i Region Hovedstaden Jordemoderforeningen.

- Jeg har oplevet, at regionen har været særdeles lydhør i forhandlingerne og optaget af at finde konstruktive løsninger.

Der skal også kigges på en mulighed for, at jordemødrene kan holde tre ugers sammenhængende sommerferie. Hvordan nattevagter bedst tilrettelægges, er ligeledes på blokken.

Lars Gaardhøj håber, at aftalen kan skaffe regionens jordemødre nye kolleger.

- Men jeg har faktisk et endnu vigtigere budskab til de erfarne jordemødre, der allerede er ansat. I er kernen på afdelingerne, og I er helt uundværlige. Også hvis vi skal være i stand til at uddanne de unge og uerfarne jordemødre, men vi har brug for, at endnu flere jordemødre tager ansættelse på vores fødesteder, både nyuddannede og erfarne jordemødre, siger Lars Gaardhøj.

/ritzau/