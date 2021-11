Pressede regioner får hjælp af værnepligtige til coronatest

Beredskabsstyrelsen er anmodet om at hjælpe med at coronateste borgere i Syddanmark og på Sjælland.

Værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen assisterer to af landets regioner med blandt andet podning af borgere på testcentre.

Det drejer sig om Region Syddanmark og Region Sjælland.

Det sker efter anmodning fra de to regioner.

- Vi er blevet anmodet om at støtte regionerne med deres opgaver. Vi har tidligere i løbet af epidemien løst lignende opgaver, så vi har en vis rutine, og vores folk oplæres grundigt, siger stabschef Martin Nielsen fra Beredskabsstyrelsen.

Værnepligtige fra styrelsen er tidligere under epidemien trådt til med en hjælpende hånd. De har blandt andet hjulpet med podning og aflivning af mink.

Efter den seneste opblomstring af smitte og genindførelse af coronapas er der igen travlhed ved testcentrene.

- Vi har i løbet af meget kort tid oplevet et massivt boom i efterspørgslen på test. Det hænger naturligvis sammen med, at coronapasset blev genindført.

- Vi er derfor rigtig glade for Beredskabsstyrelsens tilsagn om hjælp, så vi kan opjustere bemandingen på vores mest travle PCR-teststeder allerede nu, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

I alt 36 værnepligtige er på nuværende tidspunkt trådt til med hjælp.

I Region Syddanmark støtter man ved tre lokationer - Gram, Rødding og Varde. Hjælpen varer foreløbig frem til søndag.

I Region Sjælland er de værnepligtige beskæftiget ved regionens testcentre i Roskilde, Køge, Holbæk, Næstved, Slagelse, Nykøbing Falster og Maribo.

Opgaverne er podning, logistik og anvisning.

De værnepligtige er forinden blevet trænet til at kunne løse de forskellige opgaver.

På længere sigt er det planen, at opgaverne skal klares, ved at der ansættes konstabler.

Det vil primært være tidligere værnepligtige, som ansættes på kortere kontrakter.

- Selv om der bliver ekstra travlhed, og vi er nødt til at ansætte ekstra personale, er Beredskabsstyrelsen klar til at rykke ud, når der er brug for det, siger stabschef Martin Nielsen.

