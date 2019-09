Pressede regioner håber på milliardindsprøjtning

Det er svært at sikre et godt sundhedsvæsen uden et løft på to milliarder, siger formand for Danske Regioner.

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og regionerne spidser efterhånden til. Inden torsdag forventes det, at de to parter har en aftale på plads for 2020, imens regeringens forhandlinger med kommunerne ser ud til at vare en smule længere.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) er gået ind til forhandlingerne med et ønske om et løft på to milliarder kroner.

Regionerne kan ikke sikre et godt sundhedsvæsen, hvis ikke regeringen finder det beløb, forklarer Stephanie Lose. Hun afviser, at effektiviseringer kan løse problemerne. Det gør man allerede.

- Fortsætter trenden fra de seneste mange år med lave vækstrater, så må vi bare sige, at det er rigtig svært at sikre et rigtig godt sundhedsvæsen.

- Vækstraterne har været lave, og der er i forvejen trukket mange veksler derude. Nu er der brug for, at det bliver et substantielt løft, der kan mærkes, siger Stephanie Lose.

I 2019 lød den økonomiske ramme for regionerne på 113,4 milliarder kroner til sundhedssektoren og 3,1 milliard kroner til regional udvikling.

Dengang havde regionerne forhandlet sig til et samlet løft på én milliard kroner.

Ønsket om et løft på to milliarder kroner i år bunder i et behov for at styrke sundhedssektoren, der er presset af den demografiske udvikling og stigende priser på medicin og nye, dyre behandlinger, ligesom man vil styrke psykiatrien.

Danskerne lever længere, og derfor stiger antallet af ældre. Ifølge Stephanie Lose løber det demografiske træk alene op i 1,1 milliard kroner. Derfor kræver man i år en større økonomisk indsprøjtning.

Selv om en aftale angiveligt er nært forestående, er det først i de kommende dage, at det vil vise sig, om regionerne kan få, hvad de beder om.

- Jeg tror ikke, vi bare kan gå ind og åbne tasken og få hældt to milliarder ned i den. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at lægge arm med regeringen om det.

- Men jeg fornemmer, at regeringen har en vilje til at prioritere sundhedsvæsenet. Så er det vores opgave at teste dem på, hvor langt den vilje rækker, siger hun.

Forhandlingerne er i år placeret noget senere, da valgkamp, regeringsdannelse og sommerferie kom i vejen.

Lose forventer dog alligevel, at man har en aftale på plads i løbet af de kommende dage.

- Tirsdag eller onsdag, men i sidste ende afhænger det selvfølgelig af, om aftalen er den rigtige, siger hun.

/ritzau/