Presset arbejdsmiljø fører til fejl på hospitalerne

En rapport fra Arbejdstilsynet viser, at der sker fejl på Aarhus Universitetshospital grundet for få hænder.

Ansatte på Aarhus Universitetshospital oplever, at de har for travlt, og at der er mangel på hænder.

Det har ført til, at arbejde ikke er blevet udført forsvarligt, og at der er sket for mange utilsigtede hændelser.

Det skriver TV 2 på baggrund af en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Rapporten baserer sig på besøg på sengeafsnittet for blodsygdomme i august, oktober og november. Afdelingen er eksempelvis for patienter med knoglemarvskræft eller leukæmi.

Ifølge tilsynet har der blandt andet været et tilfælde, hvor en kræftpatient har fået kemobehandling, hvor der blev begået fejl.

I rapporten skriver tilsynet, at arbejdsmiljøet presser de ansatte ud i søvnløshed, glemsomhed, angstanfald, depression og arbejdsuger på op mod 60 timer uden pauser.

Oversygeplejerske på sengeafsnittet Anne-Kathrine Ørntoft genkender billedet fra tilsynsrapporten, siger hun til TV 2. Og selv om forholdene er "forbedret væsentligt", er der ifølge hende stadig udfordringer på afdelingen.

Udfordringerne begrænser sig ikke kun til Aarhus Universitetshospital. Ifølge Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen, melder medlemmer fra hele landet om et højt antal fejl på sygehusene.

- Situationen i Aarhus ligner det, vi hører fra størstedelen af landet. Fire ud af ti læger siger, at der sker alvorlige utilsigtede hændelser på grund af travlhed og personalemangel, siger hun til TV 2.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger til TV 2, at situationen på landets sygehuse ikke er god nok lige nu.

Han peger på, at regeringen sidste vinter afsatte en milliard kroner til at styrke sygehusene. Det skete i forbindelse med en coronavinterpakke.

/ritzau/