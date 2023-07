Presset natur venter på ny ilt fra naturnationalparker

Åbningen af de første af foreløbig 15 danske naturnationalparker forventes at ske næste år, hvis man skal tro miljøminister Magnus Heunicke (S).

Men selv om områderne kun omfatter en marginal del af det danske areal, så er parkerne allerede endt i en uforsonlig debat. Mellem truede arter, som ingen stemme har, og eksperter samt ihærdige interesseorganisationer.

Derfor tvivler mange på, at de første parker er klar til næste år.

Carsten Rahbek er professor i biodiversitet på Københavns Universitet.

- De fleste danskere ønsker mere natur og plads til den. Men der er en ophedet og unuanceret debat i øjeblikket, som er endt med at handle alt for meget om store græssende dyr og indhegning af dem.

- Hvor to aggressive yderpoler råber hinanden ind i hovedet til skade for naturen, siger han.

- Men naturnationalparkerne er et godt skridt i den rigtige retning, selv om det langtfra er nok. Parkerne knæsætter områder, hvor naturen får lov at udfolde sig frit, siger han.

Rune Engelbreth Larsen er idéhistoriker og forfatter til en række bøger om Danmarks natur. Han har netop udgivet bogen "Naturnationalparker og de store dyrs genkomst".

Han tror stadig på parker også i 2024.

- Der er jo bred politisk opbakning og et meget stort flertal i befolkningen bag.

Mange af konflikterne omkring de nye naturparker handler om befolkningens brug af arealerne.

Winni Grosbøll er direktør i Friluftsrådet, paraplyorganisation for friluftslivet i Danmark.

- Jeg kan godt personligt have mine tvivl, om det er realistisk, at der åbner naturparker næste år, siger hun.

Hun mener, at en af de store udfordringer er, at den almindelige dansker har svært ved at forstå omfanget af biodiversitetskrisen og vigtigheden af at beskytte lokale hjemmehørende arter.

