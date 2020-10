Presset Østergaard vil ikke sætte navn på krænker

De Radikale har talt for åbenhed om krænkelsessager, men Østergaard vil ikke sætte navn på intern krænker.

"Virkeligheden kalder - og den skal ikke gøres tavs".

Sådan står der med versaler på De Radikales hjemmeside med henvisning til de stadigt flere krænkelsessager, der er blevet beskrevet, efter tv-vært Sofie Linde stod frem.

Men sloganet gælder tilsyneladende ikke for sager hos partiet selv. Efter De Radikales folketingsmedlem Lotte Rod har fortalt, at hun er blevet taget på i sin tid som politiker, vil De Radikales leder Morten Østergaard ikke oplyse detaljer om sagen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilke konsekvenser sagen har ført til i partiet, hvem krænkeren er, eller om vedkommende er folketingsmedlem for partiet.

- I forhold til den konkrete sag, så er der handlet. Det skal jeg nok redegøre for over for folketingsgruppen, siger Morten Østergaard efter statsministerens åbningstale i Folketinget.

Spørgsmål: Hvad betyder det, at der er handlet?

- Det betyder, at der er gennemført de samtaler og den påtale, som jeg mener er det rigtige i den konkrete sag. Nu handler det om, at vi kan flytte hele vores kultur. Både vores egen og den der er på Christiansborg og i samfundet. Det tror jeg, vi gør ved at tage alle henvendelser alvorligt og så gøre en samlet status, når vi kender dem, siger Morten Østergaard.

Spørgsmål: Hvad er det for en påtale, og hvem er den pågældende person?

- Jeg vil ikke gå ind i personspørgsmålet uanset, hvordan man vender og drejer det. Det mener jeg ikke kan være måden, at de her sager skal gribes an på.

- Vi har ikke nogen retningslinjer, og det har jeg også åbent erkendt, at det er en fejl, at vi ikke har det. Jeg har efter bedste evne forsøgt at håndtere sagen trods fraværet af retningslinjer.

Spørgsmål: Er det et folketingsmedlem?

- Jamen, jeg vil ikke gå ind i personspørgsmålet. Det vil jeg principielt ikke. Vi har mere end 40 tidligere ansatte, som har givet tilkende i Politiken, at de også har sager. Jeg tror ikke det tjener det formål at gå ind i personspørgsmålet. Det er i hvert fald ikke den måde, at de har grebet det an på, hvis vi tager personspørgsmålet, siger Morten Østergaard.

Det er dermed uklart, om personen fortsat er i partiet. Om vedkommende fortsat har tillidsposter og måske er medlem af Folketinget for De Radikale.

Er det sidste tilfældet, kan De Radikale vælgere måske ved næste valg uforvarende komme til at stemme på en folketingskandidat, som står bag en krænkelsessag.

De Radikales ligestillingsordfører Samira Nawa har tidligere talt for, at Jeppe Kofod ikke burde være blevet udnævnt til udenrigsminister.

Udtalelserne faldt med henvisning til, at Jeppe Kofod (S) tilbage i 2008 havde sex med en 15-årig pige. Dengang var Kofod 34 år.

/ritzau/