Pride-fejringer spreder sig til stadigt flere mindre byer

Mandag indleder Sønderborg sin Pride Week, som afsluttes med en parade gennem byen lørdag den 26. august.

Sønderborg havde sin første fulde uges pride sidste år.

Ifølge organisationerne Copenhagen Pride og LGBT+ Danmark er det en tydelig tendens, at flere byer i Danmark sætter fejringen på programmet.

- For otte år siden var der kun pride i København og Aarhus. Så kom Aalborg til for seks-syv år siden, og siden er det eksploderet. Nu er der 22 styks inklusive Thorshavn og Nuuk, siger Lars Henriksen, som er politisk forperson i Copenhagen Pride.

i Aabenraa lå fejringen i år i juni og varede fire dage.

Odder og Aarhus havde samme måned en enkelt pride-dag i kalenderen.

Aalborgs, Esbjergs, Skagens og Holbæks pride-dage løb af stablen i juli, mens det tidligere i august var Viborg og Koldings tur.

Senere i august afholder både Christiansø, Horsens og Holstebro pride.

- De sidste mange år, og i særdeleshed de sidste fem år, er der kommet mange flere fejringer i de mindre byer, siger Uffe Paulsen, presse- og politikkonsulent i LGBT+ Danmark.

Nogle af byerne har modtaget midler fra Copenhagen Prides såkaldte solidaritetspulje. Desuden har flere af arrangørerne sparret med Copenhagen Pride og været på besøg til hovedstadens pride-uge, som foregik i perioden 12.-20. august.

Fælles for alle byerne er dog, at de opererer med deres egne foreninger.

Og når priden spreder sig til nye og mindre danske destinationer, er det som selvstændige tiltag, forklarer Lars Henriksen fra Copenhagen Pride.

- De her prides opstår organisk. Det er ikke os, der er ude og lægge æg i provinserne, som så klækker. Det er lokale, der går sammen og beslutter, at nu vil de lave pride her, siger han.

Mens Copenhagen Pride gerne tilbyder råd og hjælp til andre foreninger, er det samtidig vigtigt, at begivenhederne rundt om i landet får lov at forblive forskellige, lyder det.

- Det vigtigste for os er, at man bevarer det lokale initiativ, og at vi ikke kommer masende og trækker vores måde at lave pride ned over andre.

København og Sønderborg er indtil videre alene om at give priden en fuld kalenderuge.

Det står ikke klart for hverken Copenhagen Pride eller LGBT+ Danmark, om andre byer planlægger at udvide deres fejring til syv dage.

/ritzau/