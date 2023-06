Prins Christian får først årpenge som 21-årig

Prins Christian får ikke årpenge, før han fylder 21 år i efteråret 2026 - medmindre han inden da er blevet tronfølger.

Det meddeler Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Der vil inden dette tidspunkt skulle fremsættes et lovforslag for Folketinget om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Christian. Der er endnu ikke taget stilling til niveauet for årpengebeløbet, lyder det.

Prins Christians far, kronprins Frederik, og hans farmor, dronning Margrethe, fik begge årpenge, fra de fyldte 18 år. De var begge tronfølgere, da de fyldte 18 år.

På nuværende tidspunkt er prins Christian nummer to i arvefølgen til den danske trone.

I øjeblikket går prins Christian i 2.g på Ordrup Gymnasium i Gentofte.

Kongehuset skriver i en pressemeddelelse, at det vil være hans hovedprioritet det kommende år at færdiggøre sin uddannelse.

Når tiden er inde, vil kongehuset orientere om hans videre uddannelsesforløb.

- Det er således aftalt med Statsministeriet, at der først søges om opbakning i Folketinget til en lov om årpenge, når prinsen fylder 21 år eller ved et eventuelt tronskifte, hvis det finder sted inden, skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Først herefter er det forventningen, at prinsen i højere grad vil indgå i officielle sammenhænge, lyder det.

Årpenge - også kaldet apanage - er statens ydelse til regenten og medlemmer af kongehuset.

Dronningen får ikke årpenge, men en statsydelse. I 2023 lyder den på omkring 7,5 millioner kroner om måneden svarende til omkring 91 millioner kroner om året.

Statsydelsen dækker også kongehusets udgifter til eksempelvis personale, drift, ejendomme og sikkerhed.

Kronprins Frederik modtager omkring 1,9 millioner kroner om måneden. Det svarer til omkring 22,5 millioner kroner om året. Kronprinsesse Mary modtager ti procent af det beløb.

Prins Joachims årpenge lyder på 330.450 kroner om måneden svarende til godt fire millioner kroner om året. Prinsesse Marie modtager ikke årpenge.

I maj blev det vedtaget af et stort flertal i Folketinget, at prinsen får årpengene med, når han 1. september begynder i sit nye job som forsvarsindustriattaché på Danmarks Ambassade i Washington D.C. i USA.

Ifølge Grundloven krævede det Folketingets samtykke, hvis prinsen skulle modtage årpenge i udlandet.

Prinsen vil ikke få løn i stillingen.

Dansk lovgivning giver medlemmer af kongefamilien mulighed for at modtage apanage, fra de fylder 18 år.

Kongehuset har dog tidligere meldt ud, at det kun er tronfølgere, man i fremtiden vil forvente årpenge til.

