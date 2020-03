Prins Henrik testet negativ for coronasmitte

Prins Henrik fik vejrtrækningsproblemer i Paris, og familien valgte at tage til Danmark for at få behandling.

Prins Joachim og prinsesse Maries søn, prins Henrik, er blevet undersøgt på Rigshospitalet for vejrtrækningsproblemer forbundet med astmatisk bronkitis.

Prins Henrik blev desuden undersøgt for coronavirus. Testen var negativ, oplyser kongehuset.

Rigshospitalet har gennem flere år fulgt prins Henriks tilstand, og parret valgte derfor at søge hjælp på Rigshospitalet, da drengen fik vejrtrækningsproblemer.

Parret og deres to børn bor til daglig i Paris. Hele familien opholder sig nu på Amalienborg.

Frankrig er hårdt ramt af coronavirus. I alt er 19.856 personer bekræftet smittet med coronavirus i landet.

Familien flyttede til Paris i sommer, da prins Joachim skulle tage en militæruddannelse.

Prinsen er optaget på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær. Uddannelsen foregår på École Militaire i Paris og strækker sig fra september i år til sommeren 2020.

Der er undervisning seks af ugens syv dage, og derfor flyttede familien - prinsesse Marie og børnene - den 10-årige prins Henrik og den 8-årige prinsesse Athena - med til den franske hovedstad, hvor børnene skal går i international skole.

Prinsesse Marie er født og opvokset i Paris.

Prinsen blev inviteret med af den franske forsvarsminister i forbindelse med den franske præsident Emmanuel Macrons statsbesøg i Danmark sidste år.

Der optages kun 30 udvalgte officerer - hovedsageligt franskmænd - på uddannelsen, som til gengæld er gratis.

Prins Joachim har i forvejen en nær tilknytning til Frankrig. Hans far, prins Henrik var franskmand, og familien har ofte været på ferie i landet.

Prinsen mestrer også det franske sprog. Som 14-årig blev han og kronprins Frederik sendt på kostskolen École des Roches i Normandiet. Det skete i perioden 1982 til 1983.

