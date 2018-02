Asken skal spredes: De første detaljer om prins Henriks bisættelse

Prins Henrik vil kremeres, og hans aske skal spredes i de danske farvande og lægges i Fredensborg Slotshave

Prins Henrik bisættes 20. februar klokken 11.00, oplyser kongehuset på en pressebriefing.

Han har altså ønsket at lade sig kremere.

Prinsens ønske er, at halvdelen af asken spredes i de danske farvande, den anden halvdel skal sættes ned i en urne i den private have i Fredensborg Slotshave.

Ved en pressebriefing oplyses det også, at bisættelsen af finder sted i Christiansborg Slotskirke tirsdag.

Inden da skal prinsen torsdag overføres fra Fredensborg Slot til Amalienborg klokken 10.

Rustvognen med Henriks kiste tager en rundtur ved Fredensborg Slot og kører efterfølgende ind til København.

Torsdag vil der også være salutering fra Batteriet Sixtus klokken 08.

Den efterfølgende dag overføres prins Henrik til Christiansborg Slotskirke efter prinsens ønske.

Her vil offentligheden få mulighed for at tage afsked med prinsen lørdag den 17., 18. og 19. februar i Christiansborg Slotskirke.

Inden offentligheden får adgang vil den kongelige familie lørdag formiddag besøge prinsen, som ligger castrum doloris. Det betyder, at prinsens lukkede kiste vil stå fremme.

Bisættelsen tirsdag vil efter prinsens eget ønske blive en mindre ceremoni og vil ikke få karakter af statsbegravelse.

Kongehuset kan ikke oplyse, om andre kongelige end den nærmeste familie vil deltage i bisættelsen. Pressen vil få begrænset adgang.

Det vil være kongelig konfessionarius og biskop Erik Norman Svendsen, der vil forestå bisættelsen. Han viede dronning Margrethe og prins Henrik og har været tilknyttet præst ved flere store begivenheder i kongehuset.

Efterfølgende skal prins Henriks aske spredes, men det oplyses ikke, hvornår det vil ske.

Det er også uvist, om der vil efterfølgende vil blive rejst en form for mindesten for prins Henrik.

