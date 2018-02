Prins Henriks børn og børnebørn beskuer blomsterhav

Kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie og alle børnebørn ser på blomsterhavet foran Amalienborg.

Efter prins Henriks båre er kørt ind ad porten på Christian IX's Palæ, er den afdøde prins' børn og børnebørn kommet ud på Amalienborg Slotsplads.

Her har de beskuet det store blomsterhav, der er opstået siden meddelelsen om prins Henriks død.

Både store og små prinsesser gik forbi blomsterne og kiggede på de mange beskeder, der er lagt frem.

På pladsen er et stort folkeligt opbud, der er mødt frem for at se prinsens båre blive bragt til slottet.

De kunne få et sjældent kig af hele den kongelige familie blandt danskerne.

Prins Henriks båre er kørt fra Fredensborg Slot til Amalienborg efterfulgt af de kongelige kronebiler med familien.

Det var på Fredensborg Slot, at prinsen døde sent tirsdag aften.

/ritzau/